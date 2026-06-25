La 3e collecte de matériel scolaire réutilisable est en cours à Rigaud

Un petit geste pour vous, un grand coup de pouce pour une rentrée plus accessible pour tous

Alors que la fin des classes est chose faite, la Ville de Rigaud invite les parents à récupérer le matériel scolaire réutilisable de leur marmaille. La municipalité tient actuellement sa 3ᵉ campagne de collecte d'items qui peuvent avoir une seconde vie.

Que ce soient des crayons, des cahiers à peine utilisés, des livres en bon état ou tout autre équipement scolaire (règle, efface, taille-crayon, coffre à crayons, sac d’école, tablier, calculatrice, etc.), chaque don sera accepté.

Pour y prendre part, il faudra, dès cette date, déposer les effets scolaires au service des Loisirs, de la Culture et du Tourisme (102, rue Saint-Pierre, 2e étage) du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h30 ou le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Des bacs seront mis à la disposition des parents afin de déposer les fournitures réutilisables. Le Service des loisirs fera un tri du matériel reçu. Au début du mois d’août 2026, les familles rigaudiennes seront invitées à venir récupérer le matériel, selon leur besoin pour la rentrée scolaire et ce, gratuitement.