Activités gratuites à venir à Pincourt et à Saint-Zotique

L'offre de divertissement pour la saison estivale est loin d'être terminée pour les familles et les citoyens de la région. Déjà les villes de Pincourt et de Saint-Zotique ont annoncé la tenue d'activités gratuites pour leurs résidents.

Le vendredi 26 juin, de 20 h à 23 h, une soirée de pickleball animée par Projet X se tiendra aux terrains du parc Olympique de Pincourt.

Le 3 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30, la Plaza P-Town se transformera aux couleurs de Tokyo pour une soirée thématique entièrement gratuite, nourriture incluse. Au programme : simulateur de course, initiation au dessin manga, masterclass ramen, DJ, graffiti et skate. Un concours du look le plus créatif sur le thème « escapade à Tokyo » sera également tenu, avec un prix à la clé.

La Ville de Saint-Zotique propose quant à elle une série d'activités gratuites dans le cadre de l'Odyssée des parcs au cours des prochaines semaines.

Le mardi 30 juin, de 18 h à 20 h, une session de beach-kin et de volleyball est prévue au parc Desjardins-du-Millénaire. Le jeudi 2 juillet, de 18 h à 21 h, c'est autour du parc Marcel-Léger d'accueillir une soirée de danse en ligne animée par Isabelle Labrosse.

Le samedi 4 juillet, de 13 h à 15 h 30, un concours de châteaux de sable se tiendra au parc de la Rétention. Enfin, le mardi 7 juillet, de 18 h à 20 h, les citoyens sont invités à s'entraîner comme des pompiers au centre d'entraînement de la caserne.

Toutes les activités sont ouvertes à tous. Les détails et les éventuels changements liés à la météo seront communiqués sur les plateformes officielles de la Ville.