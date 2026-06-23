Un été sous le signe de la musique et du cinéma à Rigaud

Étienne Drapeau fera vivre la musique latine à Rigaud le 16 juillet prochain

La Ville de Rigaud a récemment dévoilé la programmation de la saison 2026 des Été Show qui débuteront le 2 juillet prochain au parc Chartier-De Lotbinière. Au total, quatre spectacles sont prévus de même que deux projections extérieures de film.

Tout au long de l’été, les citoyens pourront profiter gratuitement d’une programmation variée de spectacles et de cinéma en plein air sous la pergola du parc Chartier-De Lotbinière située au 5, rue Pagé.

Les spectacles prévus les jeudis à 19 h sont:

- 2 juillet : Atlas GéoCircus;

- 16 juillet : Étienne Drapeau Latino;

- 30 juillet : Elvis Fever;

- 13 août : Karine McCarragher;

Le cinéma en plein air est prévu les vendredis à 20 h 30

- 10 juillet : Marsupilami;

- 7 août : Les Légendaires;

Jus et popcorn offerts sur place grâce au Club Optimiste Rigaud. En cas de pluie, les activités seront déplacées à la salle de l’Amitié (10, rue Saint-Jean-Baptiste Est).