Des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur Lucerne
Des avancements marqués dans le dossier aux Cèdres
Depuis décembre 2025, la Municipalité des Cèdres poursuit activement ses démarches dans le dossier des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur Lucerne. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en mettant en œuvre des mesures concrètes visant à corriger la situation et à améliorer les conditions de vie des résidents du secteur.
À cet effet, le Conseil municipal a tenu une séance extraordinaire le 18 juin afin d’autoriser une dépense de 200 000 $, soit le coût estimé pour la réalisation de travaux temporaires pour cesser rapidement les rejets non traités dans l’environnement.
En effet, les travaux débuteront dès le 22 juin. Concrètement, ceux-ci visent à élaborer un réseau de conduits temporaires avec pompage qui permettra de rediriger les eaux usées vers le réseau d’égout municipal. Le projet prévoit être opérationnel dès la mi-juillet. Cette mesure sera en place, jusqu’à la réalisation d’une solution permanente prévue avant l’hiver.
D’ailleurs, un appel d’offres sera lancé sous peu afin de mandater une firme d’ingénierie pour la confection des plans et devis. Pour toute question en lien avec ce dossier, les citoyens peuvent communiquer avec la Municipalité en écrivant à info@ville.lescedres.qc.ca.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Ville de Pincourt inaugure des pancartes éducatives dans son boisé
Afin de faire découvrir l'espace vert à ses citoyens tout en les éduquant sur les arbres et l'ensemble de la biodiversité du parc, la Ville de Pincourt a procédé, le mardi 8 septembre, à l'inauguration de panneaux éducatifs sur les sentiers du Boisé Laflèche-Rousseau. L'initiative a vu le jour grâce au travail d'étudiantes impliquées ...LIRE LA SUITE
Onze étages qui font réagir sur la rue Boileau à Vaudreuil-Dorion
Le secteur de la gare à Vaudreuil-Dorion est en pleine expansion. Dans les dernières années, les tours d'habitation se sont multipliées autour du Centre multisports André-Chagnon et ce n'était qu'une question de temps avant que les projets immobiliers traversent les voies ferrées pour s'intéresser aux lots sur la rue Boileau. Le maire de ...LIRE LA SUITE
L'Île-Perrot: 10 jours pour voter dans le cadre du budget participatif
Pour la 3ᵉ édition de son budget participatif, la Ville de L'Île-Perrot a retenu trois idées de projets citoyens pour lesquelles la population est appelée à se prononcer. La période de vote est en cours jusqu'au 19 septembre. Le projet qui récoltera le plus de votes sera réalisé plus tard par les équipes municipales. Rappelons que ...LIRE LA SUITE