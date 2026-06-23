Des avancements marqués dans le dossier aux Cèdres

Depuis décembre 2025, la Municipalité des Cèdres poursuit activement ses démarches dans le dossier des réseaux d’aqueduc et d’égout du secteur Lucerne. Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape en mettant en œuvre des mesures concrètes visant à corriger la situation et à améliorer les conditions de vie des résidents du secteur.

À cet effet, le Conseil municipal a tenu une séance extraordinaire le 18 juin afin d’autoriser une dépense de 200 000 $, soit le coût estimé pour la réalisation de travaux temporaires pour cesser rapidement les rejets non traités dans l’environnement.

En effet, les travaux débuteront dès le 22 juin. Concrètement, ceux-ci visent à élaborer un réseau de conduits temporaires avec pompage qui permettra de rediriger les eaux usées vers le réseau d’égout municipal. Le projet prévoit être opérationnel dès la mi-juillet. Cette mesure sera en place, jusqu’à la réalisation d’une solution permanente prévue avant l’hiver.

D’ailleurs, un appel d’offres sera lancé sous peu afin de mandater une firme d’ingénierie pour la confection des plans et devis. Pour toute question en lien avec ce dossier, les citoyens peuvent communiquer avec la Municipalité en écrivant à info@ville.lescedres.qc.ca.