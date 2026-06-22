Ensemble pour une communauté plus résiliente

Le 20 juin, la Ville de Pincourt a mené une simulation de sinistre en collaboration avec le Rendez-vous des bénévoles en sécurité civile. Cette opération marque une étape charnière dans l’intégration des activités des deux organisations, harmonisant les interventions de l'Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) avec celles des bénévoles.

Dans le cadre de l'édition 2026 de cet exercice collaboratif, élus, représentants municipaux, intervenants bénévoles et citoyens se sont réunis à un Centre des opérations d'urgence aménagé sur le site.

Le partage d'information et la liaison entre les différents milieux ont permis de tester en temps réel les protocoles de coordination et d’intervention en cas de crise majeure sur le territoire.

« La contribution des citoyens se veut un élément névralgique pour véritablement évaluer notre état de préparation. En simulant des situations complexes avec de vrais participants, cela permet aux intervenants municipaux et à leurs partenaires de mieux coordonner leurs efforts au bénéfice des collectivités », souligne M. Eric Martel, gestionnaire en résilience, risques et catastrophes et coordonnateur adjoint de la sécurité civile pour la Ville de Pincourt.

Le maire de la Ville, Claude Comeau, estime que la sécurité de ses citoyens est une priorité. En ce sens, « l’exercice nous permet d’être prêts pour l’imprévisible [...] Voir nos employés et les bénévoles travailler ensemble avec autant d'énergie est impressionnant. Je remercie les figurants pour leur aide précieuse. Vous avez rendu cette simulation très réaliste. Aujourd'hui, nous avons testé l'aspect humain de l'urgence, et nous avons réussi ensemble », a déclaré M. Comeau.

L’exercice visait principalement à pratiquer le déploiement opérationnel des équipes de terrain et la structure de commandement au centre de coordination. Les employés municipaux ont notamment exercé la mise en place d'un centre d'accueil pour les sinistrés, la gestion des communications d'urgence auprès de la population et la logistique technique nécessaire pour sécuriser les infrastructures essentielles.

La Ville juge que cette pratique est essentielle pour assurer une réponse rapide, structurée et sécuritaire advenant une situation du genre. La Ville de Pincourt est la première à le faire, mais l’administration municipale encourage les autres villes à emboîter le pas.

« Le Rendez-vous des bénévoles en sécurité civile évolue année après année afin que les formations, les scénarios et les mécanismes de coordination reflètent les réalités auxquelles les collectivités sont confrontées. Cette volonté d'amélioration continue permet aux organisations bénévoles de demeurer prêtes à soutenir efficacement les municipalités et les citoyens lorsqu'un sinistre survient », souligne Vanessa Pérugien, directrice du Rendez-vous des bénévoles en sécurité civile.

Le bilan de cette simulation sera analysé au cours des prochaines semaines afin d'ajuster les protocoles municipaux et de maintenir les plus hauts standards de sécurité civile.