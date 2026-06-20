Nouvelle tour installée
Bell élargit sa couverture cellulaire à Rivière-Beaudette
Bell poursuit ses investissements pluriannuels pour élargir et optimiser son réseau sans fil à l’échelle du pays. Ces mises à niveau améliorent la couverture (en permettant d’atteindre plus d’endroits) et la capacité (en prenant en charge une demande plus élevée). L’objectif est de renforcer la connectivité fiable dans les collectivités où les Canadiens vivent, travaillent et se déplacent.
Bell a notamment mis en service une nouvelle tour cellulaire dans le secteur de Rivière-Beaudette au cours des derniers mois.
La demande de services sans fil continue d’augmenter. La population canadienne a davantage recours à la connectivité mobile pour travailler, se déplacer et mieux vivre chaque jour. C’est évident surtout dans les régions rurales, récréatives et touristiques, où la demande saisonnière peut augmenter considérablement.
Une connectivité sans fil fiable constitue également une infrastructure communautaire essentielle. Elle soutient les interventions d’urgence et la sécurité publique, permet aux entreprises régionales d’exercer leurs activités et de se développer. Elle aide aussi les collectivités à rester connectées pendant les périodes de demande élevée.
Les habitudes d’utilisation évoluent. Les investissements continus dans le réseau aident à assurer que les collectivités ont accès à une connectivité fiable, autant au quotidien que durant les périodes de pointe.
Bell passe à l’action
Le programme d’investissement dans le réseau de Bell met l’accent sur :
- L’ajout de nouveaux sites dans certaines collectivités pour améliorer la couverture et combler les lacunes
- L’amélioration des sites existants pour accroître la capacité et la performance grâce à des mises à niveau vers les technologies 4G et 5G
- La modernisation du réseau pour rehausser la fiabilité et réduire la congestion
Des retombées positives pour les collectivités
Dans les collectivités où les mises à niveau sont terminées, les résidents et les entreprises profitent des avantages suivants :
- Une connectivité plus rapide et plus fiable;
- Une meilleure performance du réseau durant les périodes de pointe;
- Un meilleur soutien pour le travail mobile, les déplacements et les industries régionales, ainsi que pour les services essentiels et de sécurité publique.
Collaboration avec les partenaires
Bell collabore avec des partenaires municipaux et provinciaux pour élargir la connectivité à des endroits plus difficiles à desservir, notamment grâce à des partenariats en matière d’infrastructures et à des programmes de financement.
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