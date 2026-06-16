La Ville de Saint-Zotique est récompenser au Gala Nomina

Le 3 juin dernier avait lieu la 3e édition du Gala Nomina présenté par Loisir et Sport Montérégie. La soirée visait à mettre en lumière l'innovation des municipalités dans ce domaine. Ce rendez-vous annuel récompense le travail et la passion des acteurs locaux tout en favorisant un sentiment de fierté et d’appartenance à la communauté.

Saint-Zotique a justement remporté un prix cette année. C'est avec fierté que la Ville a annoncer le tout sur ses réseaux sociaux en début de semaine avoir reçu une distinction pour le projet Ado'ZOne et prêt d'équipement libre-service.

L'initiative récompensé du prix Circonflexe permet aux adolescents de profiter d'un espace qui leur est dédié au parc Quatre-Saisons. On y retrouve un coin pour jouer aux jeux vidéos au babyfoot ou encore à des jeux de société.

En plus, l'ensemble des citoyens peuvent aussi se présenter au parc pour y louer gratuitement de l'équipement favorisant l'activité physique et l'utilisation des espaces aménagés. À l'extérieur, les jeunes peuvent emprunter un BMX, une planche à roulette et une trottinette. Le tout, du 28 mai au 28 juin.

Collaborer pour le bien de la population

Cette réussite n'est pas du à une seule personne, c'est en travaillant ensemble que les différents services municipaux et les employés de la Ville ont été en mesure de concrétiser ce projet.

Une mention spéciale à Véronique Bergeron, instigatrice et porteuse de l'Ado'ZOne, dont la vision et la détermination ont permis de transformer cette idée en une réussite collective.