Saveurs, culture et communauté au Terrasse Café 

La Grande Tablée de Terrasse-Vaudreuil a annoncé ce mercredi le coup d’envoi officiel de la saison 2026 du Terrasse Café. À partir du 13 juin, ce lieu, devenu un incontournable, revient avec une programmation mariant plaisir gourmand et découvertes artistiques.

Les populaires vendredis pizza au four à bois sont de retour pour le plus grand plaisir de tous. Cette année, il y a une grande nouveauté puisqu’il y aura les Jeudis Fiesta. Smash burger, tacos, quesadillas et pommes de terre à la grecque seront ainsi disponibles.

Les brunchs du dimanche reviennent une fois par mois grâce au succès des événements de l’an dernier. Au quotidien, le menu propose des sandwichs gourmets et des sandwichs au fromage grillés.

Chaque samedi soir dès 19 h, la scène du Terrasse Café s'anime avec une variété de talents locaux et régionaux.

Le coup d'envoi sera donné le 20 juin avec Amplitude et ses hits pop-rock, suivi le 27 juin par La Cuvée pour une soirée de rock québécois. Juillet sera particulièrement chargé : Sylvain Poirier ouvrira le mois en chanson acoustique le 4, Isabelle Parent proposera un mariage violon et voix le 11, Allan Peddie apportera ses sonorités reggae le 18, et Valérie Clio clôturera le mois le 25 avec son folk créole fusion.

Août débutera en beauté le 1ᵉʳ avec un méchoui dès 18 h, sur réservation, accompagné de Clément Courtois en chansons françaises. Suivront Alexis Arbour en chansonnier québécois le 8, Light & Bubbly et son indie pop montréalais le 15, puis un retour de Clément Courtois le 22 pour un hommage à Joe Dassin. La saison se conclura en septembre avec Sylvain Poirier le 5 et La Grande Tablée le 12.

Bouger et créer

Cet été, les citoyens pourront profiter d’une programmation diversifiée, allant des cours de pilates tonifiants aux séances enlevantes de danse country, en passant par des ateliers créatifs de crochet et des soirées Sip & Paint.

Les amateurs de mode écoresponsable sont également attendus le 20 juin pour la journée SWAP de vêtements.

Les passionnés de jeux ne seront pas en reste: le 26 juin, ce sera la soirée karaoké Comme les places sont limitées pour plusieurs de ces activités, le Terrasse-Café invite la population à s'inscrire dès maintenant sur son site web .

Heures d'ouverture (selon la météo) :

Jeudi : 15 h à 21 h

Vendredi et samedi : 11 h à 21 h 30

Dimanche : 11 h à 17 h