Dévoilement de la programmation estivale du 405

Plus tôt cette semaine, la Ville de Vaudreuil-Dorion a dévoilé la programmation de la terrasse urbaine du parc le 405, situé sur l'avenue Saint-Charles. Le service des loisirs et de la culture a concocté tout un programme pour les citoyens. Ceux-ci pourront profiter des spectacles offerts du 6 juillet au 23 août.

Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août, L'Intrépide Cabaret d'Improvisateur (ICI) monte sur scène pour improviser quelques scènes loufoques qui feront assurément rire petits et grands. Le tout, de 19 h à 21 h.

Les amateurs d'humour sont aussi conviés le lendemain pour les jeudis fous rires Six dates sont déjà prévues au calendrier:

Le 9 juillet, Gabrielle Caron, Charlie Morin, Jean-Michel Élie et François Boulianne seront en spectacle. Le 16 juillet, ce sera au tour d'Alexis Fortin, Garihanna Jean-Louis, Sam Lemieux et Josiane Aubuchon. Le 23 juillet, le 405 accueille Francis Legendre, Charlot Touzel, Antony Courcy et Nadine Massie.

La deuxième moitié de la saison, le 30 juillet, sera d'abord animée par Olivia Leclerc, Lucas Boucher, Sam Vitulano-Arsenault et Jean-Michel Martel. Le 6 août, William Paquet, Jade Gagné Lavoie, Brian Piton et Eddy King monteront sur scène. Finalement, la soirée du 13 août appartiendra à Charles Olivier St-Cyr, Mélodie Bujold-Henri, Marko Métivier et Dave Morgan.

L'ouverture du bar est prévue pour 18 h et les prestations en soi débutent vers 19 h 30 Rappelons que les blagues racontées s'adressent à un public averti de 13 ans et plus.

De la musique pour nos oreilles

La programmation est complétée par les vendredis musicaux du 10 juillet au 14 août. The Moonshiners ouvrent le bal avec une soirée country puis, le 17 juillet, ce sera la soirée Drag Queen animée par Sasha Baga.

Le 24 juillet, le groupe Star 80 rendra hommage aux années 80 et le 31 juillet Stephan McNicoll & GCR feront leur spectacle Heart Soul & Rock N' Roll.

Les 7 et 14 août seront respectivement les soirées musique franco et latine pop. Dany Pouliot et son groupe du 2 Pierrots s'occuperont des chansons francophones tandis que Daniel Alejandro se chargera de la soirée latine en collaboration avec l'APOAC.

Rappelons que ces activités sont gratuites et ouvertes à tous, mais que les breuvages et la nourriture servis sur place viennent à un coût.

Profiter d'un espace en famille ou entre amis

Notons également le retour de la Guinguette, cette fameuse terrasse au bord de la baie de Vaudreuil, qui permet à quiconque de profiter de l'espace en se relaxant ou en partageant un repas avec des proches.

Dans la même veine, il est toujours possible de réserver la grande tablée située sur la pointe du parc. Il s'agit d'un endroit plus intime et privé pouvant accueillir une vingtaine de personnes. BBQ, foyer, haut-parleurs Bluetooth et jeux sont fournis. Rendez-vous sur le site de la ville pour connaitre les modalités des réservations.