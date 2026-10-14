Une Perrotdamoise de 16 ans en vedette sur la scène internationale

Du 17 au 25 octobre prochain, Coralie Demers, citoyenne de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot qui pratique la gymnastique, sera de passage à Rotterdam, aux Pays-Bas. À sa première année en catégorie senior, la jeune femme de 16 ans portera les couleurs du Canada aux Championnats du monde de gymnastique artistique.

Elle s'est qualifiée lors d'un camp de sélection tenu à l'Institut national du sport du 10 au 13 septembre dernier.

Avant de s'envoler pour la deuxième plus grande ville des Pays-Bas, l'athlète a accordé une entrevue à Néomédia.

Au moment d'écrire ces mots, Coralie est déjà là-bas. Comment s'est-elle préparée pour cette importante compétition ? « Je conserve la même routine que pour les autres compétitions. Je mange bien, je m’entraîne en faisant attention aux petits détails. J'essaie de bien dormir et je me prépare physiquement aussi pour pouvoir soutenir cette charge d’entraînement.»

Arriver plus tôt pour s'adapter au décalage horaire

Coralie en est à sa première visite aux Pays-Bas, mais pas en Europe, si bien qu'elle n'entrevoit pas de difficultés particulières à s'adapter au décalage horaire. « Il est difficile de s’adapter les premiers jours, mais une fois quelques jours passés, c’est comme s'il n’y en avait pas. C’est pour ça qu'on est arrivés avec plus d'une semaine d'avance, soit le 11 octobre. »

Une aventure formatrice

Au total, cinq gymnastes représenteront le Canada dans cette compétition internationale. Coralie est la plus jeune de ce groupe. Un fait qui ne l'intimide pas du tout. « Je vais prendre de l’expérience avec les autres plus vieilles que moi, notamment Ellie Black.»

En plus de ses collègues, elle pourra compter sur le soutien de son entraîneur personnel Pierre Prive lors de ce voyage.

Sur le tapis de compétition, Coralie a pour objectif de faire de son mieux. « J'aimerais que ma note soit comptabilisée dans le score de l’équipe. Ce sont les trois meilleures performances qui le sont et continuent au fait que le Canada se qualifie pour la finale par équipe. J'aimerais qu'on termine dans les huit premiers pays, qu'on soit sélectionné pour les championnats du monde de 2027. »

Une conciliation compétitions-études

Étudiante au secondaire en sports-études, Coralie doit concilier sa passion et son parcours scolaire lorsqu'elle part pour une compétition. « C'est quand même beaucoup de choses à gérer, car je dois aviser tous les professeurs de mon absence , et parfois, ils ne coopèrent pas tous. Ils me donnent des travaux à effectuer pendant mon absence et au retour j’ai des examens. Je dois apprendre la matière par moi-même », termine-t-elle.

C'est le 23 octobre que Coralie sera de retour dans la région de Vaudreuil-Soulanges, avec en poche, espérons-le, une qualification pour les Championnats du monde de gymnastique artistique 2027.