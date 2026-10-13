Une soirée-bénéfice pour mieux démystifier la sclérose en plaques

Le samedi 24 octobre prochain, la salle municipale de Sainte-Marthe accueillera la toute première édition d'un VINS & Fromage visant à amasser des fonds pour financer la recherche sur la sclérose en plaques. Derrière cette activité d'envergure, on retrouve Nathalie Leblanc, résidente de la localité qui est elle-même atteinte de cette maladie auto-immune et chronique du système nerveux central.

Au cours des derniers jours, Néomédia a pu s'entretenir avec elle afin d'en apprendre plus sur cet évènement, mais également sur son quotidien dans lequel la maladie s'est invitée au cours en 2020 pendant la pandémie de COVID-19.

La soirée-bénéfice a évidemment un but caritatif comme son nom l'indique, mais elle est aussi une belle opportunité pour la trentenaire de sensibiliser les gens à cette maladie méconnue qui affecte 90 000 personnes au Canada, dont trois femmes sur quatre personnes.

« Pour en être atteinte, je constate que plusieurs personnes ne connaissent pas la maladie, ses symptômes et ses effets. J'ai donc décidé de profiter de cette soirée où les gens mangeront et boiront bien pour leur en parler et la faire découvrir. On parle quand même d'une personne sur 400 qui reçoit un diagnostic de la maladie au Canada. La majorité des gens qui en sont atteints se retrouvent à un âge prématuré en CHSLD. L'argent recueilli lors de la soirée sera réinjecté dans la recherche pour trouver des remèdes à cette problématique de santé», témoigne Nathalie Leblanc qui a eu son diagnostic dans la trentaine.

Une maladie aux symptômes multiples

Par définition, la sclérose en plaques (souvent abrégée SP ou SEP) est une maladie auto-immune et inflammatoire chronique qui touche le système nerveux central (le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques). Si certains symptômes sont communs aux personnes qui en sont atteints, comme la fatigue intense et les troubles de la vision, les symptômes secondaires varient de personnes en personnes.

« Il y a autant de symptômes que de gens atteints. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des recherches. Il existe beaucoup de traitements pour ralentir sa progression, mais pas pour la stopper. Personnellement, je ressens de la fatigue intense et des chocs électriques des épaules aux oreilles quand je suis très très fatiguée. J'ai aussi des vertiges et parfois mes bras tremblent. J'ai aussi une sensibilité dans les jambes. Elles fonctionnent à 80 %, C'est là que j'ai eu une première poussée de la maladie. J'ai été paralysée partiellement et j'ai dû rater trois mois de travail.»

Nathalie s'estime chanceuse de pouvoir encore travailler. « Mes anciens employeurs n'étaient pas très compréhensifs, mais c'est le cas pour mon employeur actuel. Il faut dire que le stress est aussi un des facteurs qui contribuent au développement de la maladie. Il faut donc l'éviter le plus possible. Avant, j'occupais le poste de gérante, mais maintenant je travaille pour une famille de Saint-Lazare. Je m'occupe des enfants et de la maison. J'y vais à mon rythme. J'ai la chance de pouvoir encore conduire.»

Plusieurs commanditaires locaux

Pour sa soirée-bénéfice, Nathalie ne se fixe pas d'objectif monétaire. Pour assurer le succès de la soirée, elle s'est entourée de plusieurs partenaires locaux. « Le cocktail de bienvenue, un mousseux, sera offert en premier. Par la suite, les convives pourront déguster quatre services réunissant des vins, des fromages, des saucisses, des pâtés, de la gelée et des confitures pour craquelins produits sur notre territoire. Le quatrième service sera un vin dessert. Les commanditaires ont vraiment été généreux.»

Parmi les entreprises qui titilleront les papilles gustatives des invités de la soirée, on peut nommer La Fromagerie des Trois Rapides de Hawkesbury qui fera déguster cinq sortes de fromages pendant la soirée. Le Noyan (Kaiser) proposera aussi d'autres sortes de fromages. Pour le vin, les vignobles Côte de Vaudreuil et Le Bourg des Cèdres seront aussi présentés pour faire découvrir leurs produits. La Ferme Les petits Écores de Pointe-Fortune apportera une touche fruitée au repas avec sa gelée d'argousier, un fruit qu'elle fait pousser sur ses terres. La Pâtisserie Zéphyr de Saint-Lazare et le Spa Beaux-Rêves de Saint-Adèle participeront aussi à l'activité. Enfin, la Nutterie de Laval fera déguster une sélection de ses produits aux intéressés.

« Il y aura un encan silencieux, un tirage de prix de présence et un moitié-moitié pendant la soirée. Une ou deux personnes livreront aussi des témoignages sur leur quotidien avec la sclérose en plaques. Des informations sur la maladie seront disposées sur chaque table avant le début du Vins & Fromages. Des gens de la Société canadienne de la sclérose en plaques seront présents pour partager de l'information et répondre aux questions. La soirée débutera à 18 h et se terminera à 23 h tout au plus.»

Mme Leblanc espère que l'activité attirera plusieurs élus. « Plusieurs lieux du territoire ne sont pas accessibles aux gens en fauteuil roulant qui sont atteints de la sclérose en plaques. S'ils le sont, les salles de bain ne le sont pas. Ce n'est pas normal qu'on ne pense pas à ça en 2026 quand on fait de nouvelles constructions», termine-t-elle.

Une soixantaine de billets ont trouvé preneurs jusqu'à présent sur un maximum de 200. Ils sont en vente au coût de 100 $ auprès de Gaétane Gagnier au (450) 802-9477 ou de Carole Gagnier au (450) 825-0737.

D'autres soirées bénéfices sont prévues en 2027, notamment une qui prendra place au Pont-Château de Coteau-du-Lac en avril. Une marche est aussi à prévoir en mai.