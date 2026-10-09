Une deuxième murale pour embellir l'école Notre-Dame-de-Lorette

Plus tôt en ce vendredi 9 octobre, l’école Notre-Dame-de-Lorette conviait dignitaires, membres des médias et parents au dévoilement de l’œuvre Les ailes du temps. Prenant la forme d’une murale réalisée par l’artiste Chantale Lavallée, la création vise à embellir les lieux, mais aussi à rendre hommage aux générations d’élèves qui ont fréquenté ses murs.

« En débutant, il faut souligner la participation financière de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges, du Conseil des arts et de la culture (CACVS) de Vaudreuil-Soulanges, de la Ville de Pincourt et d’autres partenaires privés qui ont fait en sorte de concrétiser une idée audacieuse en œuvre magnifique qui enrichira notre milieu pendant des décennies », résumait la directrice de l’établissement scolaire primaire, Martine Pilon.

Un manque de rangement qui se conclut avec une œuvre d’art

Le projet a pris naissance dans les derniers mois, presque en même temps que les travaux de mise à niveau du gymnase de l’école. « À l’origine, ils devaient se terminer à la fin octobre, mais cette échéance a été repoussée à la fin novembre. À terme, ils feront en sorte que le gymnase répondra maintenant aux normes de construction actuelles, et ce, pendant encore de nombreuses années. En raison de cette métamorphose, on s’est retrouvé en déficit d’espaces de rangement puisqu’au fil des ans, on s’est retrouvé avec un bon nombre d’équipements comme des skis de fond ou encore des tentes. On a donc fait l’acquisition d’un conteneur qu’on a positionné à l’extérieur dans la cour arrière », ajoutait-elle.

Puisque le conteneur fera partie du paysage pour de nombreuses années, Mme Pilon souhaitait l’embellir. « On a déposé un projet auprès du CACVS après avoir obtenu une autorisation du département d’urbanisme de la Ville de Pincourt pour le transformer en œuvre d’art. On souhaitait créer une œuvre pour raconter l’histoire de notre école qui célèbre, cette année, ses 70 ans d’existence. Des milliers de jeunes élèves ont franchi ses murs depuis les sept dernières décennies. Certains de nos élèves actuels ont vu leurs parents et leurs grands-parents étudier ici dans leur jeunesse. On a aussi trouvé une façon d’impliquer les élèves dans le projet », mentionnait Mme Pilon.

En effet, pour faire le lien avec l'époque actuelle, un représentant de chaque classe de l'école a été invité a poser une pièce sur l'oeuvre pour la finaliser et y laisser son empreinte.

Une œuvre pour rendre hommage aux générations passées et futures

De son côté, Martine Sauvé du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, l’oeuvre est ludique et poétique. « L’école célèbre ses 70 ans, ce qui signifie qu’elle a accueilli plusieurs générations d’une même famille. Les ailes du temps témoignent bien que la création et l’art tissent des liens entre le passé et le présent. Je trouve intéressant que les élèves aient pu participer à cette création à leur tour. Voici un bel exemple et une preuve concrète que l’art dynamise nos milieux de vie ».

À cette inauguration assistait Mme Huneault, une citoyenne de Pincourt qui était bébé lors de la construction de l’école Notre-Dame-de-Lorette. Son fils Louis-Philippe a rencontré celle qui deviendra, des années plus tard, la maman de ses quatre enfants, dont Benjamin qui assistait lui aussi à ce dévoilement aux côtés de sa maman Geneviève qui enseigne sur place et de sa grand-mère.

Une murale inspirée des saisons

Pour sa part, le maire de Pincourt, Claude Comeau, a précisé être très fier des nombreuses murales qui voient le jour sur le territoire municipal.

En entrevue vidéo avec Néomédia, Chantale Lavallée explique la signification de l’œuvre Les ailes du temps, mais aussi le principal défi rencontré en cours de création. Elle aborde aussi un aspect unique de cette murale.