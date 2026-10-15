Une Coteaulacoise fait son entrée au Parlement de Québec à 23 ans

Âgée d'à peine vingt-trois ans, Éloise Coulombe, native de Coteau-du-Lac, a réussi un exploit que bien peu de jeunes ont réalisé au même stade de leur vie. Le 5 octobre dernier, elle a été élue comme députée de Charlesbourg, un comté de Québec.

Néomédia a pu s'entretenir avec celle qui porte les couleurs du Parti conservateur du Québec et qui a marqué l'histoire en devenant la plus jeune femme élue au sein du gouvernement provincial.

Depuis trois ans, la jeune femme a pignon sur rue dans la capitale nationale où elle étudie le droit. Elle conserve toutefois des racines importantes dans Vaudreuil-Soulanges où ses parents demeurent toujours. En 2022, c'est dans son comté de naissance, Soulanges, qu'elle se présente pour la première fois comme candidate du parti d'Éric Duhaime.

« Ma campagne électorale, ma deuxième à vie, a bien été. L'accueil a été bon et j'avais une bonne équipe derrière moi. Les gens étaient ouverts à me rencontrer et à me parler de leurs difficultés du quotidien. Mes adversaires étaient aussi très respectueux. Ça m'a aidé d'avoir de l'expérience en la matière, car je savais ce que je voulais comprendre dans mes discussions avec les citoyens et les organismes. Je posais des questions plus poussées lors de mes rencontres», résume-t-elle d'entrée de jeu.

De son propre aveu, son parti a aussi pris du galon au cours des quatre dernières années. « Il s'est beaucoup professionnalisé depuis l'arrivée du chef. Les gens sont plus ouverts face à notre parti. Les conversations sont intéressantes. »

Une conciliation études-travail

Si plusieurs jeunes femmes doivent concilier travail et famille, Éloise devra de son côté partager son horaire entre son rôle de députée et ses études de droit. « Je vais me consacrer à temps plein à ma fonction d'élue pour les citoyens de Charlesbourg, mais je ne veux pas cesser complètement mes études. Je vais donc continuer à raison d'un cours par session pendant mon mandat. »

Quelle est sa priorité en tant qu'élue ? « Je veux que les gens se sentent à l'aise de venir nous voir au bureau de comté pour nous parler de leurs enjeux. Je veux qu'ils se sentent confortables et écoutés et surtout qu'ils obtiennent des réponses lorsqu'ils nous contactent. Ce n'est pas normal d'écrire à sa députée et de ne pas avoir de réponses. Je veux qu'ils aient confiance en leur représentante et qu'ils sachent que leurs idées et préoccupations sont prises en compte. »

L'âge: un avantage?

Est-ce que son jeune âge a été un enjeu dans cette campagne électorale ? « C'est certain que ça a été un des sujets de discussion. Les gens étaient curieux à propos de ça. La plupart m'ont mentionné que ça va faire du bien d'avoir de nouvelles idées à l'Assemblée nationale. Les gens que j'ai rencontrés étaient très ouverts à ça. Je n'ai rien entendu de négatif sur le sujet. Au contraire, les gens avaient hâte de voir une nouvelle génération entrer au Parlement. »

Au cours des prochains jours, Éloise sera assermentée aux côtés de ses collègues. « Ce sera un gros défi, j'en suis consciente. Je suis prête à apprendre. Je suis honorée d'avoir été choisie pour relever ce défi. Je serai bien entourée pour le faire. Je pense que le fait que je demeure tout près va être un avantage, car je pourrai passer plus de temps au bureau et dans mon comté. »

Cette semaine, la députée va s'affairer à trouver un local pour accueillir son équipe et les électeurs. Elle va aussi rencontrer son prédécesseur Jonatan Julien, en plus de compléter son équipe qui est en voie de formation.

Comment réagit-elle face à la montée du Parti conservateur du Québec? « On a eu beaucoup de choses à célébrer le 5 octobre. Ce sont toutes de bonnes personnes et je suis convaincue qu'elles feront de bons députés. On a eu un premier caucus très productif. On sera une très bonne équipe. »

Depuis sa naissance, Éloise peut compter sur le soutien inconditionnel de ses parents. « Ils sont venus quelques fins de semaine pendant la campagne pour m'aider et ils étaient là à ma soirée électorale. Ils m'ont toujours encouragé à réaliser mes rêves et à aller au bout de mes aspirations, mais aussi à ne pas avoir peur des nouveaux défis. »

Ayant occupé le rôle de porte-parole en matière jeunesse durant la campagne électorale, Éloise conservera-t-elle cette fonction ? « Honnêtement, je ne le sais pas. Mais je suis prête à faire ce que le chef me demande. On le saura la semaine prochaine ».