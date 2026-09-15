Retour en images sur le Festival de la Soupe de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Ce dimanche 13 septembre, un total de 39 soupiers amateurs ou professionnels se sont donné rendez-vous au Parc historique de la Pointe-du-Moulin à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot en après-midi. L'objectif: séduire les papilles gustatives des milliers de visiteurs de l'édition 2026 du Festival de la Soupe.

La météo était incertaine, mais le soleil s'est finalement pointé le bout du nez au grand plaisir des 5000 personnes et plus qui s'étaient rendues sur place pour déguster l'une ou plusieurs propositions des entreprises, organismes ou du grand public qui s'étaient mis derrière les fourneaux.

Pendant tout l'après-midi, les festivaliers ont dégusté les recettes proposées avant de voter pour leur favorite. Parmi ceux-ci, le chef invité d’honneur Jonathan Garnier a joué son rôle très sérieusement et a évalué chaque soupe. Le choix n’a pas été facile, mais après réflexion, Chef Jonathan Garnier a remis son prix coup de cœur au Restaurant le Charleville pour la délicieuse crème de chou-fleur fumé et pancetta.

Beaucoup de variétés dans les soupes à déguster

« J'ai tout goûté et je peux dire que le niveau de compétition est plus élevé que l'an passé. Ça n'a pas été facile de faire un choix, mais j'ai réussi à établir mon top sept des meilleures soupes. J'ai goûté à beaucoup de variétés et je dois dire que je suis surpris par la qualité des plats présentés ici aujourd'hui. J'ai trouvé très intéressantes les propositions mettant en vedette la pomme. Ça amenait un côté craquant, croustillant et sucré. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de classique, en termes de recettes, mais avec une petite touche personnalisée. Toutefois quelques-uns avaient oublié de bien assaisonner, mais la majorité a très bien fait», résumait-il à Néomédia peu de temps avant de rendre son verdict.

Le chef Garnier s'est dit toujours partant pour revenir lors d'une prochaine édition du Festival de la Soupe.

Les autres gagnants dans chaque catégorie ont été déterminés par le vote du public. La Louche d’or - catégorie Restaurateurs a été décernée au Restaurant Le Khmer – comptoir à sushis pour sa Soupe au bœuf et aux légumes. La Louche d’or - catégorie Organismes a été remise au Centre Notre-Dame-de-Fatima pour sa soupe du campeur aux légumes d’automne. L'Équipe Esmaili RE/MAX qui a servi sa soupe réconfortante aux légumes aux visiteurs a mis la main sur la Louche d'or - catégorie Entreprises. La Louche d’or - catégorie Grand public a couronné l'équipe De l’Ukraine avec amour et son Bortsch ukrainien.

Avant de présenter le vainqueur de la Toque d'or - catégorie Municipalités, la mairesse Deschênes a tenu à en expliquer l'enjeu: « C'est une compétition amicale entre les localités participantes. Celles qui remportent ce prix s'en vantent toute l'année. Cette année, cette récompense est remise à une municipalité qui participe pour la première fois, soit la Ville de L’Île-Perrot qui a présenté la Soupe "Velours de l’Île". »

Enfin, le kiosque le mieux décoré a aussi été récompensé. C'est la Ville de Saint-Zotique qui, fidèle à son habitude, s'est hissée dans le palmarès des gagnants.

La Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot tient à souligner la grande générosité de l’ensemble de ses partenaires qui ont rendu possible l’édition 2026 du Festival de la soupe, notamment Maxi, de retour à nouveau cette année à titre de partenaire Gastronome.

La municipalité a tenu à remercier ses partenaires Gourmands, soit EMI, Marie-Claude Nichols, députée provinciale de Vaudreuil, Promotuel Assurance et Sanivac. Les partenaires Gloutons de l'évènement sont: Aqua-Pompes inc, Canadian Tire Pincourt, Desjardins Vaudreuil-Soulanges, Gal Power, Gaz Pétrole Charbonneau, Groupe LCSR, Néomédia, Perodam – Microbrasserie solidaire, Peter Shiefke – député fédéral de Vaudreuil et la Ville de Pincourt.