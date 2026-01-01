Un élan de générosité permet d'embellir le quotidien des jeunes

C’est le jeudi 16 juillet que la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie dévoilait le projet qui l’a occupée pendant les 15 derniers mois : la toute nouvelle cour extérieure du Campus de Valleyfield. Une somme de 470 000 $ amassée en quinze mois a permis de concrétiser la campagne « J’veux jouer dehors! ».

L'inauguration s’est tenue en présence des partenaires, donateurs, entreprises et personnalités politiques de la région afin de souligner cette réalisation exceptionnelle pour les jeunes qui résident sur place.

« Cet espace entièrement réaménagé offrira désormais aux jeunes un milieu de vie adapté, sécuritaire et stimulant, favorisant le jeu, l'activité physique, les échanges et le bien-être. Il a été pensé en fonction des besoins des jeunes qui y vivent. Cette nouvelle cour comprend maintenant cinq espaces distincts, soit une surface multisport, une piscine hors terre et un coin détente, un espace vert avec module de jeux, un terrain de basketball et un coin feu facilitant les rassemblements. Ce projet est bien plus qu'un simple réaménagement. Il représente un lieu où les enfants et les adolescents pourront se retrouver, jouer, bouger, échanger, reprendre leur souffle et simplement vivre des moments qui contribuent à leur développement et à leur mieux-être », soulignait Annie Berlinguette, directrice du développement.

Cette réalisation représente un investissement concret dans la qualité de vie des jeunes suivis par la protection de la jeunesse. En leur offrant des espaces adaptés où ils peuvent bouger, socialiser, développer leur confiance et créer des souvenirs positifs, ce projet contribue directement à leur épanouissement.

Si au départ l’idée semblait ambitieuse et réalisable sur le moyen terme, soit trois ans, elle a vite montré son potentiel grâce aux partenaires engagés pour les jeunes de la communauté.

« Les Caisses Desjardins Salaberry-de-Valleyfield ont été parmi les premiers donateurs à nous remettre un montant important pour cette campagne majeure. Par la suite, nous avons aussi pu compter sur le précieux soutien de la cohorte 27 de l’École d’Entrepreneurship de Beauce, qui nous a fait un don de 202 000$. Il faut aussi souligner la participation de l'ensemble des partenaires, donateurs et collaborateurs qui ont rendu ce projet possible, soit Marie-Ève Collins du Campus de Valleyfield, Marc Faubert du Club de Golf St-Anicet, Blackburn Athletics, le Groupe Meloche et Jeux-Tec. Leur générosité et leur engagement témoignent de l'importance accordée au bien-être des jeunes de notre communauté », ajoutait-t-elle.

La contribution de ces partenaires laissera un héritage durable qui profitera à des centaines de jeunes au fil des années. « Merci beaucoup au nom des jeunes qui résident entre les murs du Campus de Valleyfield. Certains d’entre nous ne peuvent pas sortir hors des limites du terrain et cette nouvelle cour signifie qu’ils pourront maintenant se changer les idées et tenter de canaliser leurs émotions autrement », mentionnaient Alicia et Alexia, deux résidentes des lieux.

Cette inauguration marque une étape importante pour la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, qui poursuit sa mission d'offrir aux jeunes des milieux de vie inspirants, sécuritaires et propices à leur développement.

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont des milliers en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu’on les soutienne, qu’on croie en eux et qu’on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves. Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu’un parent apporterait: l’inscription à des activités sportives ou culturelles, l’accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l’intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.