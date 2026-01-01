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Médaille de la députée Marilyne Picard

Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges récompensé

durée 18h00
17 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Habitué à prendre soin des aînés du territoire dans l’ombre, le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, s’est récemment retrouvé sous les projecteurs. Au cours des derniers jours, Josée Champagne, directrice générale de l’organisme, s’est vu remettre la médaille de la députée Marilyne Picard.

« Cette médaille est avant tout un symbole de reconnaissance envers un organisme qui fait une différence, chaque jour, dans la vie de nos aînés. Grâce à la popote roulante, à ses nombreuses activités et à son accompagnement, le CCAVS contribue à briser l’isolement, à maintenir l’autonomie et à créer des liens humains si précieux. Derrière cette mission se trouvent 120 bénévoles au cœur immense. Leur générosité, leur bienveillance et leur dévouement sont une véritable richesse pour notre communauté. Prendre soin de nos aînés, c’est prendre soin de notre histoire et des personnes qui ont bâti la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. À tous les bénévoles, aux employés et aux administrateurs du CCAVS, merci. Cette médaille est aussi la vôtre. Longue vie au Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges », indiquait l’élu lors d’une courte allocution.

Au cours d’un mandat de quatre ans, un élu peut décerner entre huit et dix médailles de ce type à des organismes de son comté, ce qui rend le tout encore plus unique. « J’étais très émue. C’est la première récompense du genre décernée au CCAVS. Je n’avais aucune idée de ce qui m'attendait en me rendant au pique-nique (rires). Ça été une belle surprise. Je suis fière que notre organisme ait été choisi. C’est une belle reconnaissance pour tout le travail accompli. C’est la récompense de toute l’équipe et on va s’assurer qu’elle soit bien en vue dans nos locaux », confiait la directrice générale du CCAVS, Josée Champagne, le jeudi 16 juillet à Néomédia. 

Le CCAVS, c’est 11 employés. Selon les chiffres de 2025-26, c’est aussi 146 bénévoles dévoués ayant effectué 12 819 heures en 2025, 2 087 aînés de Vaudreuil-Soulanges ayant bénéficié d’un ou plusieurs de nos services (48 857 repas distribués et 763 activités offertes). Le CCAVS, c'est énormément de travail, mais c’est surtout de la bienveillance et un filet social pour les aînés de la région.

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