Un citoyen des Cèdres dénonce une vague de méfaits

Le samedi 10 octobre en matinée, une bien mauvaise surprise attendait un citoyen des Cèdres. La fenêtre arrière de son véhicule avait été fracassée au cours de la nuit avec une balle de fusil à air comprimé, un méfait qui aurait touché des centaines de citoyens de Vaudreuil-Soulanges.

Rentré d’une soirée le vendredi vers 23 h 30, ce n’est que le lendemain que le résident des Cèdres a découvert ce méfait. « C’est quand j’ai voulu prendre ma voiture le samedi que j’ai vu les dégâts. Je n’avais plus de vitre arrière, elle s’effritait partout. En rentrant dans la maison, j’ai vu sur les réseaux sociaux que autre ou cinq autres personnes de ma rue avaient vécu la même chose. Selon nos observations, les projectiles utilisés sont des plombs de fusil à air comprimé d’une dimension de 4 à 5 millimètres. Certains voisins ont vu leurs fenêtres de résidence être ciblées », témoigne-t-il.

Face à ce méfait, l'homme appelle les policiers. « C'est un agent de Laval, de passage à Salaberry-de-Valleyfield qui a reçu l'ordre de ses supérieurs de prêter main-forte aux agents du poste des Cèdres, car ces derniers étaient débordés. On nous a indiqué que 250 personnes avaient porté plante pour la même raison pour des évènements survenus la même nuit. Il a complété un rapport pour nous. De gens auraient été touchés de Rigaud jusqu'à Beaconsfield en passant par Saint-Lazare, Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Les Coteaux, Saint-Zotique et Kirkland. Personnellement, nous n'avons rien entendu pendant la nuit.»

D'après les estimations de son concessionnaire, le remplacement de sa vitre avec une pièce d'origine est estimée à 1000 $ plus taxes. « On parle de plus cher si une voiture de courtoisie n'est pas disponible. Comme j'ai un numéro de dossier de la SQ, je peux soumettre à mon assureur mais le tout va probablement créer un précédent qui pourrait faire augmenter ma prime. Je suis certain que plusieurs victimes auront des difficultés à gérer cette dépense additionnelle », constate-t-il.

Toute personne disposant de caméras de surveillance dans les secteurs touchés sont invités à communiquer avec la Sûreté du Québec pour faire avancer l'enquête. « Nous avons des caméras, mais elles n'étaient pas orientées vers la rue, alors peut-être que les gens qui en ont aussi devront augmenter la sensibilité de leur appareil, ça pourrait être bien si une situation pareille se reproduit.»

La Sûreté du Québec confirme l'ouverture d'une cinquantaine de dossiers en lien avec des méfaits commis sur des voitures ou des résidences. « Il n'y a pas d'arrestations dans ce dossier, mais si les gens ont des informations ou des images de caméra de surveillance permettant de faire avancer l'enquête, ils peuvent communiquer avec leur poste de police local », indique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.