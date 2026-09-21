Dimanche en fin d'après-midi
Saint-Zotique: accident mortel sur la 34e avenue
Un sexagénaire de Salaberry-de-Valleyfield a perdu la vie ce dimanche 20 septembre à la suite d’un accident de la route survenu sur la 34e avenue à Saint-Zotique.
« La sortie de route s’est produite à 17 h 30 alors que l’homme a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié puis a percuté un poteau situé en bordure de rue. Au total, trois personnes prenaient place à bord de la voiture. Le conducteur a été transporté du centre hospitalier pour y soigner des blessures laissant craindre pour sa vie à la suite de l’impact. Il est malheureusement décédé plus tard en soirée. Les deux autres personnes souffraient de blessures ne laissant pas craindre pour leur vie», résume la porte-parole de la Sûreté du Québec au lendemain du drame.
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