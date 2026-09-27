Les 19 et 20 septembre
Opération nationale concertée (ONC) Quad: plus de 180 constats émis
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Disparition de Hajar Bouchakour
La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Hajar Bouchakour, une jeune femme de 16 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield. C'est justement dans cette ville, plus particulièrement sur la rue Jacques-Cartier, qu'elle a été aperçue pour la dernière fois le 5 septembre dernier. Au moment d'écrire ces lignes, on ...LIRE LA SUITE
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