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Faits divers et judiciaires

Les 19 et 20 septembre

Opération nationale concertée (ONC) Quad: plus de 180 constats émis

Quad SQ
Photo: Archives Néomédia

Les 19 et 20 septembre derniers, les services de police du Québec, en collaboration avec l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) et le Service de police de Saguenay, ont mené l’opération nationale concertée (ONC) Quad. Cette opération visait à sensibiliser les utilisateurs de véhicules hors route à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et de respecter la réglementation en vigueur. 

Au cours de cette opération, plus de 180 constats d’infraction ont été remis. Les interventions policières ciblaient principalement les comportements à risque, notamment :
- le non-respect de la signalisation ou de la réglementation en vigueur; 
- le non-port du casque; 
- la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux; 
- la non-conformité des véhicules et de leurs équipements. 

Ces comportements peuvent contribuer aux collisions impliquant des véhicules hors route ou en aggraver les conséquences. Les services de police du Québec poursuivent leurs efforts au quotidien afin de favoriser des déplacements sécuritaires dans les sentiers et d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers. 

Notons que les conditions météorologiques défavorables observées dans plusieurs régions du Québec au cours de la fin de semaine ont toutefois limité le nombre de sorties en véhicule hors route et, par conséquent, le nombre d’interventions réalisées dans le cadre de l’ONC.

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