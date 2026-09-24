Disparition de Hajar Bouchakour

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Hajar Bouchakour, une jeune femme de 16 ans originaire de Salaberry-de-Valleyfield. C'est justement dans cette ville, plus particulièrement sur la rue Jacques-Cartier, qu'elle a été aperçue pour la dernière fois le 5 septembre dernier.

Au moment d'écrire ces lignes, on estime qu'elle pourrait se trouver aux alentours de Montréal, de Châteauguay ou de Longueuil. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Hajar Bouchakour mesure environ 1 mètre 57, soit 5 pieds 2 pouces. Elle a les yeux et les cheveux bruns et elle fait environ 50 kg ou 110 lbs. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris de marque Essentials, un pantalon noir ainsi que des chaussures blanches.

Toute personne qui apercevrait Hajar Bouchakour est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.