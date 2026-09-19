Une femme de 68 ans disparait à Valleyfield
La SQ demande l’aide de la population pour retrouver Linda Chassé
La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver Linda Chassé, une femme de 68 ans originaire de la région de Beauharnois-Salaberry.
Elle a été vue pour la dernière fois lorsqu’elle quittait à pied sa résidence située sur la rue Rolland, à Salaberry-de-Valleyfield. Selon les autorités, elle pourrait être désorientée et des raisons portent à croire que sa santé et sa sécurité pourraient être menacées.
Linda Chassé mesure environ 1,57 m (5 pi 2 po) et pèse environ 84 kg (185 lb). Elle a les cheveux châtains et blancs ainsi que les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail de coton gris et noir à manches longues, un pantalon noir et des sandales vertes.
Toute personne qui l’apercevrait est priée de composer le 911. Les informations pouvant contribuer à la retrouver peuvent également être transmises de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.
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