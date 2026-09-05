Une fusillade fait un mort dans un commerce de Valleyfield

Une fusillade survenue en début de soirée sur la rue Alexandre, à Salaberry-de-Valleyfield, a fait une victime, le vendredi 4 septembre. Les services policiers ont été appelés vers 18 h 30 après que des coups de feu eurent été rapportés dans le secteur.

Une personne dans la vingtaine a été atteinte par balle. Malgré les soins prodigués, l'homme visé a finalement succombé à ses blessures après avoir été transporté à l’hôpital. D'après la Sûreté du Québec (SQ), aucun lien n'a pour l'instant été établi entre la victime, le ou les suspects et le crime organisé.

Des enquêteurs des crimes contre la personne ainsi qu’un technicien en identité judiciaire se sont rapidement rendus sur les lieux après les événements afin de recueillir des éléments de preuve et de faire progresser l’enquête. Notons cependant qu'au moment d'écrire ces lignes, Néomédia ne peut affirmer que la police a déjà procédé à des arrestations.

Selon les informations obtenues par notre équipe, la rue où l'attaque à l'arme à feu a eu lieu était encore sous périmètre policier ce samedi. Les citoyens souhaitant se rendre au centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield sont donc invités à emprunter un détour par la rue Cousineau et la rue Dufferin.

Des commerçants voisins témoignent.

La fusillade aurait également provoqué un mouvement de panique dans les commerces voisins. Josélito Casals, propriétaire du restaurant la Belle Province, situé tout près, affirme que ses clients sont tous sains et saufs et qu’aucune personne n’a été blessée à l’intérieur de son établissement.

« Le premier coup de feu a eu lieu au salon de coiffure à côté et a touché le barbier, qui a tout de même réussi à se sauver et à venir se réfugier dans notre restaurant. Le tireur ne l’a pas suivi à l’intérieur, mais a tiré au travers de la vitre de la porte », explique-t-il dans une vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

Si la victime de l'incident a fui dans son commerce, personne n’a été atteint à l’intérieur du restaurant. « Personne n’a été touché et c’est une bénédiction de Dieu. « J'ai cependant tout fait en mon pouvoir pour rester calme et contrôler la situation », ajoute M. Casals.

Il précise que le restaurant demeurera fermé jusqu'au levée du périmètre par la SQ.

Plus d'informations suivront.