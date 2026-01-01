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Le 1er septembre en soirée à Rivière-Beaudette et Saint-Zotique

Deux incendies en moins de trois heures ont occupé les sapeurs

durée 13h00
2 septembre 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La soirée dernière a été fort occupée pour les services incendie de Rivière-Beaudette et Saint-Zotique. En quelques heures, ils ont répondu à trois appels, dont deux concernaient des incendies importants.

La première intervention a eu lieu au 59 rue René à Rivière-Beaudette. « L’appel a été acheminé à notre service à 18 h 58 et a nécessité la présence d’une quarantaine de pompiers de la région. Selon nos informations, le feu pourrait être d’origine électrique. À notre arrivée sur les lieux, il n’y avait pas de flammes et nous avons dû procéder à la ventilation des lieux pour que le feu s’éteigne par lui-même. Les dommages sont considérables à l’intérieur de la résidence », résume Daniel Laflèche, directeur incendie de Rivière-Beaudette.

Selon ce dernier, le brasier aurait pris naissance dans l’entrée du salon et se serait propagé aux autres pièces. « Fort heureusement, les propriétaires n’étaient pas sur place. Ils avaient quitté en après-midi. Ils n’avaient pas d’animaux non plus, donc on ne rapporte aucun blessé. Le second appel est entré à 21 h 06. Nous avons été en mesure de libérer deux équipes pour cette autre intervention. Il faut sans contredit souligner l’excellent travail des sapeurs dans les dernières heures. »

Les occupants n’ont pu regagner leur domicile en raison des dommages trop considérables causés par l’eau, les flammes et le brasier.

Une maison détruite par le brasier à Saint-Zotique

À 21 h 06, un feu a été signalé dans une résidence située sur la 5e rue à Saint-Zotique. L’incendie a fait rage pendant plus de trente minutes avant que les pompiers ne soient alertés, selon ce que rapporte le directeur du Service incendie Michel Pitre.

« L’intervention a eu lieu au 450, qui prend place dans le fond de la rue. La cause la plus probable au moment où l’on se parle est un article de fumeur qui a pris feu sur le patio ou dans ce coin-là. Selon des vidéos provenant de l’autre côté de la rive, le feu a fait rage pendant 35 minutes avant que l’on soit contacté. Les dommages sont assez considérables. Une occupante se trouvait sur place au moment du brasier, mais elle a pu sortir sans subir de blessures », résume-t-il.

C’est une déflagration, émanant d’une bonbonne de propane située sous le barbecue du patio, qui a alerté la résidente. « L’appel a eu lieu vers 21 h 05 puis a pris fin à 3 h am. Les deux maisons situées de chaque côté ont été endommagées par les radiations, notamment au niveau du vinyle extérieur qui a fondu. »

Au plus fort de l’appel, 45 pompiers étaient sur place. Ils provenaient des brigades de Coteau-du-Lac, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-Polycarpe, Beauharnois, Pincourt et Rivière-Beaudette. Une équipe de Saint-Lazare assurait la couverture du territoire à Coteau-du-Lac en cas de second appel. L’UCMU a aussi été appelée sur les lieux pour soutenir les sapeurs pendant l’intervention.

Puis à 2 h 33 ce 2 septembre au matin, une alarme incendie a aussi mobilisé les sapeurs à Saint-Zotique. Ce n’est que vers 4 h et 5 h du matin que les brigades ont pu regagner leurs casernes respectives pour entamer une nouvelle journée de travail au service des citoyens.

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