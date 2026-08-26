Délit de fuite aux Cèdres:les enquêteurs sur place ce jeudi

Les enquêteurs de la SQ seront présents ce jeudi en avant-midi à l'intersection du chemin St-Féréol et de la route 338

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec seront présents le jeudi 27 août, à partir de 8h et jusqu'à midi , à l’intersection du Chemin du Canal (Route 338) et le chemin St-Féréol à Les Cèdres, afin de rencontrer les automobilistes et les citoyens en lien avec l’événement survenu le 23 août dernier.

« Il n'y aura pas de poste de commandement. Les enquêteurs aborderont les automobilistes qui circuleront dans le secteur pour tenter de faire avancer le dossier. La victime repose toujours dans un état critique », précise la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.

Rappelons que dimanche, le 23 août, vers 00h50, un jeune de 15 ans avait été retrouvé grièvement blessé à proximité de son cyclomoteur endommagé sur le bord du chemin du Canal (Route 338) entre le chemin St-Féréol et le chemin St-Dominique à Les Cèdres. Le jeune se trouve toujours dans un état critique.

La Sûreté du Québec invite toute personne qui aurait été témoin ou qui pourrait détenir de l’information, à venir rencontrer les enquêteurs.

De plus, toute personne qui pourrait avoir emprunté la route 338 entre les municipalités de St-Zotique, Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Pointe-des-Cascades et Vaudreuil-Dorion, la nuit du 23 août 2026 entre minuit et 1h ou pouvant posséder des images de caméra de surveillance permettant de voir le déplacement des véhicules sur ce tronçon de route, peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.