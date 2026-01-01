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L'incendie a été maitrisé rapidement par les sapeurs

Deux véhicules en feu sur l'autoroute 20 à Coteau-du-Lac

durée 14h00
1 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Deux véhicules ont été la proie des flammes le samedi 1ᵉʳ août sur l'autoroute 20 à hauteur de Coteau-du-Lac. Par mesure préventive, la Sûreté du Québec (SQ) a fermé un tronçon de la route pour dégager les débris et remorquer les autos endommagées.

Un premier véhicule a pris feu en plein mouvement tandis que la deuxième voiture, circulant à proximité, a été affectée par les flammes. L'incendie, qui s'est produit vers 11 h 40, n'aurait rien de suspect selon la SQ.  L'accident serait dû à une défaillance technique.

Avec toute la fumée générée par l'incident, les policiers n'ont pas pris de chance et ont opté pour la fermeture de l'A20 entre les kilomètres 23 et 26. Les opérations ont toutefois été assez rapides et, d'après les informations obtenues par Néomédia, l'autoroute a été rouverte dans les deux sens avant 14 h.

Le tout a évidemment créé une congestion majeure alors que plusieurs Québécois sont de retour des vacances de la construction.

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