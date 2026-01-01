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Tôt le 23 août

Témoins d'un délit de fuite survenu aux Cèdres recherchés par la SQ

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23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

L’Équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Vaudreuil-Dorion de la Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver des témoins d’une collision impliquant un cyclomoteur et un véhicule survenue à Les Cèdres dans la nuit du 23 août.

Vers 00h50, un automobiliste a trouvé une personne blessée grièvement ainsi qu’un cyclomoteur endommagé sur le bord du chemin du Canal (Route 338) entre le chemin St-Féréol et le chemin St-Dominique à Les Cèdres. La victime, un adolescent de 15 ans, a été transportée à l’hôpital dans un état grave.

Les enquêteurs désirent rencontrer toute personne ayant été témoin de l’événement. Ils souhaitent également entrer en contact avec toute personne ayant vu circuler dans ce secteur un véhicule présentant des dommages pouvant être compatibles avec un impact avec un cyclomoteur.

Toute personne possédant de l’information sur cet événement est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

 

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