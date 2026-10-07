Élaboration du Plan directeur de conservation des milieux naturels
Milieux naturels : Vaudreuil-Dorion invite les citoyens à échanger
Le 27 octobre, de 19 h à 21 h, la Ville de Vaudreuil-Dorion invite ses résidents à participer à un atelier de consultations citoyennes, dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur de conservation des milieux naturels. Cette activité d’échange a pour objectif de documenter les perceptions et les attentes.
Accompagnée par le Groupe DDM, la Ville de Vaudreuil-Dorion a amorcé en mai dernier l'élaboration de son plan directeur de conservation des milieux naturels.
Cette démarche vise à inventorier et cartographier les écosystèmes du territoire afin de fixer des cibles de protection adaptées. À terme, ce plan fournira un échéancier d'actions concrètes pour guider la planification territoriale à long terme et préserver la biodiversité locale.
« La conservation de nos milieux naturels est une responsabilité qui nous concerne collectivement. La participation des citoyens et citoyennes à cette démarche est importante pour nous permettre de mieux comprendre leurs préoccupations, leurs attentes et leur vision pour l’avenir de notre territoire. J’invite donc la population à prendre part à cet atelier et à contribuer à la réflexion qui guidera nos actions au cours des prochaines années », explique le maire Paul Dumoulin.
Les citoyens et citoyennes désirant participer à l’atelier de consultations citoyennes doivent préalablement s’inscrire à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou au 450 455-3371.
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