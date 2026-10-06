Au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac jusqu'au 10 octobre
Où vont nos vêtements ? Un parcours immersif à tester avec En mode ETC
Déposer ses vêtements usagés dans un bac de don semble être une solution idéale. Pourtant, où se termine vraiment leur parcours? Pour répondre à cette question, le Comité 21 Québec présente l’événement En mode ETC jusqu’au samedi 10 octobre au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, à travers un parcours immersif inédit.
Ce véritable miroir des surplus textiles de la société expose ce que deviennent ces montagnes de vêtements. L'expérience permet de réaliser l'impact des habitudes de surconsommation répandues en matière de vêtements. Par exemple, il est possible d'y essayer une veste de 8,5 kilos, une façon très concrète de ressentir le poids de l'impact carbone généré en une seule semaine par la consommation de textile au Québec.
Au-delà du constat, l'exposition présente surtout des solutions concrètes : des produits créatifs à fort potentiel, capables de réutiliser le tissu pour éviter qu'ils ne terminent dans des sites d'enfouissement.
« Nous avons travaillé avec quatre friperies de la région, des friperies d’économie sociale (…) On a analysé leur enjeu principal qui est le surplus, elles en ont juste trop (…) On s’est demandé comment on peut récupérer la matière des produits qui ne peuvent pas être vendus pour les faire durer plus longtemps et éviter qu’ils s’en aillent dans des sites d’enfouissement », mentionne Marykate Bouchard Forbes, du Comité 21 Québec.
Comme elle l'a précisé, la démarche est loin d'être culpabilisante, se voulant avant tout bienveillante et éducative :
« Nous avons créé l'événement dans le but de diffuser les connaissances et d'ouvrir les discussions puisque les gens ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine là.»
En transformant ces surplus en opportunités créatives, l’événement démontre qu’une gestion durable des matières reste possible à l’échelle locale. Une démarche qui invite ainsi le public comme les acteurs du milieu à repenser le cycle de vie du vêtement, afin d'offrir un second souffle à la matière.
Le parcours immersif est gratuit et ouvert à tous.
Cliquez ici pour en savoir plus.
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