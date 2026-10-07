La Semaine de la prévention des incendies est en cours au Québec jusqu'au 10 octobre. Dans le cadre de celle-ci, le gouvernement provincial rappelle que la connaissance et l’adoption des comportements sécuritaires aident à améliorer la sécurité de tous. Saviez-vous que près de 48% des incendies résidentiels sont liés à une distraction ou à une erreur humaine?

Chaque année au Québec, les incendies, c’est en moyenne :

- 4 951 maisons endommagées (13 maisons chaque jour);

- 308 personnes blessées;

- 27 000 personnes évacuées.

Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos installations peuvent causer un incendie. Les appareils électriques et l’équipement de distribution d'électricité constituent la source de chaleur des incendies pour plus de 23 % des bâtiments résidentiels endommagés. Parmi les victimes d’incendie, 67 % sont âgées de plus de 60 ans.

Certification des appareils électriques

Rappelons que tout appareil électrique vendu au Québec devrait être certifié (ex. : CSA/ULC). Pour savoir si un produit électrique est approuvé, il faut vérifier s'il porte un sceau d’approbation ou de certification. Ce sceau indique que le produit a été testé selon les normes canadiennes et qu’il est certifié comme étant sécuritaire.

Exemples :

Il faut éviter les appareils électriques non certifiés ou certifiés ailleurs qu’au Canada, car ils peuvent être de qualité inférieure. De tels appareils sont susceptibles de causer un début d’incendie en cas de défaillance de l’appareil.

Même chose pour les rallonges électriques

On recommande d'utiliser des rallonges électriques avec disjoncteur incorporé certifiées par un organisme reconnu (ex. : ULC, CSA). Les rallonges électriques sont des solutions temporaires. En cas de besoin en permanence, il est recommandé d'installer des prises additionnelles par un maître électricien.

Si le cordon d’alimentation d'une rallonge électrique est endommagé ou dégage une chaleur excessive, il faut cesser immédiatement de l’utiliser et l'apporter dans un écocentre.

Appareils électriques

Enfin, il est conseillé de s'assure que ses appareils électriques sont certifiés (ex. : CSA/ULC). De plus, il faut respecter les instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne le temps d’utilisation et le dégagement minimal requis. et ne jamais modifier un appareil ou de l’équipement électrique.

Il faut plutôt remplacer tout appareil endommagé, usé ou non conforme aux normes et aux règlements en vigueur.

Source: https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie