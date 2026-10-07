Jusqu'au 10 octobre
La Semaine de la prévention des incendies est en cours
La Semaine de la prévention des incendies est en cours au Québec jusqu'au 10 octobre. Dans le cadre de celle-ci, le gouvernement provincial rappelle que la connaissance et l’adoption des comportements sécuritaires aident à améliorer la sécurité de tous. Saviez-vous que près de 48% des incendies résidentiels sont liés à une distraction ou à une erreur humaine?
Chaque année au Québec, les incendies, c’est en moyenne :
- 4 951 maisons endommagées (13 maisons chaque jour);
- 308 personnes blessées;
- 27 000 personnes évacuées.
Une mauvaise utilisation des appareils électriques et un manque d’entretien de vos installations peuvent causer un incendie. Les appareils électriques et l’équipement de distribution d'électricité constituent la source de chaleur des incendies pour plus de 23 % des bâtiments résidentiels endommagés. Parmi les victimes d’incendie, 67 % sont âgées de plus de 60 ans.
Certification des appareils électriques
Rappelons que tout appareil électrique vendu au Québec devrait être certifié (ex. : CSA/ULC). Pour savoir si un produit électrique est approuvé, il faut vérifier s'il porte un sceau d’approbation ou de certification. Ce sceau indique que le produit a été testé selon les normes canadiennes et qu’il est certifié comme étant sécuritaire.
Exemples :
Il faut éviter les appareils électriques non certifiés ou certifiés ailleurs qu’au Canada, car ils peuvent être de qualité inférieure. De tels appareils sont susceptibles de causer un début d’incendie en cas de défaillance de l’appareil.
Même chose pour les rallonges électriques
On recommande d'utiliser des rallonges électriques avec disjoncteur incorporé certifiées par un organisme reconnu (ex. : ULC, CSA). Les rallonges électriques sont des solutions temporaires. En cas de besoin en permanence, il est recommandé d'installer des prises additionnelles par un maître électricien.
Si le cordon d’alimentation d'une rallonge électrique est endommagé ou dégage une chaleur excessive, il faut cesser immédiatement de l’utiliser et l'apporter dans un écocentre.
Appareils électriques
Enfin, il est conseillé de s'assure que ses appareils électriques sont certifiés (ex. : CSA/ULC). De plus, il faut respecter les instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne le temps d’utilisation et le dégagement minimal requis. et ne jamais modifier un appareil ou de l’équipement électrique.
Il faut plutôt remplacer tout appareil endommagé, usé ou non conforme aux normes et aux règlements en vigueur.
Source: https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Des plantes ornementales et comestibles offertes aux Lazarois
La Ville de Saint-Lazare procèdera, le samedi 24 octobre de 9 h à midi, à la récolte automnale des plantes ornementales et comestibles dans ses plates-bandes. Celles-ci seront par la suite partagées avec ses résidents. dans le stationnement de l'hôtel de ville. Les intéressés devront apporter leurs contenants et sacs réutilisables. ...LIRE LA SUITE
Où vont nos vêtements ? Un parcours immersif à tester avec En mode ETC
Déposer ses vêtements usagés dans un bac de don semble être une solution idéale. Pourtant, où se termine vraiment leur parcours? Pour répondre à cette question, le Comité 21 Québec présente l’événement En mode ETC jusqu’au samedi 10 octobre au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac, à travers un parcours immersif inédit. Ce véritable ...LIRE LA SUITE
Onze interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges
Plusieurs interruptions planifiées d'électricité affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du réseau. Voici les pannes prévues: Lundi 5 octobre: - Saint-Zotique: de 10 h à 16 h sur la 20e rue, au coin de la 28e avenue. Moins de 50 adresses ...LIRE LA SUITE