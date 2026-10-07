La Grande récolte
Des plantes ornementales et comestibles offertes aux Lazarois
La Ville de Saint-Lazare procèdera, le samedi 24 octobre de 9 h à midi, à la récolte automnale des plantes ornementales et comestibles dans ses plates-bandes. Celles-ci seront par la suite partagées avec ses résidents. dans le stationnement de l'hôtel de ville.
Les intéressés devront apporter leurs contenants et sacs réutilisables. L'activité se tiendra sous la formule premier arrivé, premier servi. Ce rendez-vous sera réservé aux résidents uniquement et aura lieu beau temps, mauvais temps.
Voici
Liste des plantes disponibles :
- Bette à carde;
- Citrouilles;
- Courges;
- Choux;
- Choux frisés (kale);
- Épinard de Malabar;
- Patates douces;
- Piment fort;
- Rhubarbe;
- Citronnelle;
- Mélisse;
- Menthe;
- Lavande;
- Fines herbes (origan, persil, romarin et thym);
- Ornementale (echeveria).
La carte Accès Saint-Lazare sera requise pour prendre part à cette activité automnale.
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