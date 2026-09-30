Du 12 octobre au 6 novembre, on récupère les tubulures d'érablières

Pour une troisième année consécutive, la MRC de Vaudreuil-Soulanges annonce que les tubulures usées provenant des érablières de la région seront acceptées durant les heures d’ouverture régulières à l’écocentre à Rigaud situé au 32, rue de la Coopérative, du 12 octobre au 6 novembre.

Afin de s’assurer que celles-ci soient acceptées et récupérées correctement, assurez-vous de :

- Retirer la broche et les pièces métalliques connexes;

- Séparer les tuyaux maîtres des tubes de dimension 5/16, les raccords et les chalumeaux en plastique connectés sont acceptés;

- S’assurer que la tubulure soit propre : absence de peinture, autres plastiques ou contaminants;

À noter que les véhicules lourds et tracteurs sont interdits sur le site, que la décharge se fera manuellement, que la collecte est gratuite, mais qu’elle peut être refusée si les tubulures ne sont pas bien préparées.

Le programme de récupération des tubulures d’érablières offre aux acériculteurs l’option de recycler leurs tubulures usagées. En collaboration avec le secteur acéricole (équipementiers) ainsi que les organismes municipaux et les recycleurs, cette initiative permet, une fois de plus, de progresser vers l’atteinte de « zéro déchet plastique » dans les sites d’enfouissement. Une fois récupérée, la tubulure sera transformée en divers objets : drains agricoles, contenants en plastique, tapis, accessoires pour parcs et tuteurs pour arbres.