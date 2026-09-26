CAA-Québec: 22 véhicules électriques testés dans des conditions réélles

À la suite du succès de la Virée électrique hivernale de 2025, 22 véhicules électriques ont encore une fois été testés dans des conditions réelles lors de l’édition 2026 de la Virée, organisée par le CAA Club Group (CCG). Résultat : les véhicules électriques actuels répondent aux besoins de déplacement quotidiens de la majorité des automobilistes.



Réunissant des véhicules représentant plus des trois quarts des ventes de véhicules électriques au Canada, l’événement s’est déroulé sur un parcours de 230 kilomètres reliant Blue Mountain à Vaughan, en Ontario. Après avoir soumis les véhicules à des essais hivernaux jusqu’à l’épuisement complet de leur batterie lors de l’édition 2025, les organisateurs ont choisi cette année de les mettre à l’épreuve dans des conditions optimales afin de comparer leur efficacité énergétique, leur coût d’utilisation et leurs performances de recharge rapide.



Les résultats démontrent que tous les véhicules participants ont pu compléter le trajet de 230 kilomètres sans nécessiter une recharge, y compris le modèle affichant la plus faible autonomie théorique. En moyenne, les véhicules n’ont utilisé que 40 % de leur batterie pour parcourir cette distance.

Une recharge plus rapide qu’on ne le croit

L’essai a démontré qu’une recharge rapide de 15 minutes permettait d’ajouter en moyenne 110 kilomètres d’autonomie affichée. Près des deux tiers des véhicules ont gagné au moins 100 kilomètres durant cette courte pause où tous les véhicules étaient branchés sur des bornes rapides du constructeur Tesla. Les résultats sont également supérieurs à ceux obtenus lors des essais hivernaux de 2025, les véhicules ayant gagné environ 15 % plus d’autonomie dans des conditions estivales.



Il faut cependant rappeler que la vitesse de recharge dépend non seulement de la puissance de la borne rapide, mais aussi de la capacité du véhicule à canaliser cette puissance. Par ailleurs, la compatibilité des véhicules avec certains réseaux de bornes n’est pas toujours optimale, ce qui ralentit parfois la recharge.

Véhicules ayant gagné le plus d’autonomie en 15 minutes de recharge



Véhicules ayant gagné le moins d’autonomie en 15 minutes de recharge

Des coûts de recharge qui varient considérablement

Les tests effectués révèlent qu’il en coûte en moyenne 13,45 $ pour ajouter 100 kilomètres d’autonomie à l’aide d’une borne rapide publique, mais les écarts observés entre les différents véhicules sont importants. Le coût de recharge peut varier en fonction de la marque et de la puissance de la borne sélectionnée, du prix de l’électricité ainsi que de la vitesse et de la performance de chargement du véhicule.

Coût de recharge le plus faible pour 100 kilomètres



Coût de recharge le plus élevé pour 100 kilomètres

« Les résultats de cette édition sont très révélateurs. Pour la majorité des automobilistes, la question n’est plus vraiment de savoir si un véhicule électrique permettra d’atteindre sa destination, mais plutôt à quelle vitesse il se rechargera, combien cette recharge coûtera et avec quelle efficacité le véhicule utilisera son énergie », indique Pierre-Serge Labbé, vice-président, services en mobilité, CAA-Québec.

La consommation d’énergie, un critère déterminant

Les véhicules testés ont consommé l’équivalent énergétique d’environ 2 litres aux 100 kilomètres, comparativement à une consommation moyenne de 8 à 10 litres aux 100 kilomètres pour un véhicule à essence. Un véhicule électrique plus efficace consomme généralement moins d’électricité pour parcourir une même distance. Ses coûts d’utilisation sont donc moins élevés et les temps de recharge sont plus courts.

Plus faible consommation

Plus forte consommaton

Une approche neutre et indépendante

La Virée électrique 2026 a réuni 22 véhicules électriques représentant les principales catégories offertes sur le marché canadien, incluant des voitures, VUS, véhicules de luxe et camionnettes. L’objectif n’était pas de désigner des gagnants ou des perdants, mais de fournir aux Canadiens des données concrètes et comparables sur l’expérience réelle de conduite et de recharge d’un véhicule électrique.