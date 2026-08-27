Veille d'orages violents émise par Environnement Canada dans le Suroît

Plus tôt en ce jeudi 27 août, Environnement Canada a émis une veille d'orages violents pour plusieurs secteurs du Québec, dont la région du Suroît. Cet après-midi et ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, indique-t-on.

Les orages violents peuvent produire des tornades. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau. Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont possibles, prévient-on.

Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et réduire considérablement la visibilité.