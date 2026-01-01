Le 13 septembre, découvrez la seule ferme-école de la région

Le dimanche 13 septembre prochain, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront profiter d’une opportunité unique, soit celle de visiter la Ferme Macdonald, située sur le campus de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Belllevue.

Pour comprendre le caractère unique de cette ferme-école, Néomédia s’est tournée vers Janice Pierson, directrice de l'établissement, et vers Pascal Thériault, directeur du Collège Macdonald.

« On peut résumer ce qu’est la ferme avec trois mots, soit recherche, éducation et engagement avec la communauté. On est vraiment unique en notre genre dans le sens où nous avons le seul troupeau laitier de l’île de Montréal. Nous avons aussi une installation avicole qui est aussi actuellement en rénovation », résume d’entrée de jeu Mme Pierson.

La Ferme Macdonald comprend aussi une unité de recherche sur les grands animaux, un centre de recherche et de marché horticole, et le centre de recherche agronomique Emile A. Lods, le tout sur 240 hectares de terres en milieu urbain. Les terres agricoles sont consacrées à la production de céréales et de fourrages pour la ferme, aux pâturages pour les animaux, aux parcelles de recherche et aux jardins des étudiants.

« Nous sommes encore en train de bâtir la programmation des activités à faire sur notre campus le 13 septembre prochain, mais les sujets ne manqueront pas. On veut montrer toutes les technologies utilisées ici, en plus de notre machinerie comme des tracteurs et des robots. De plus, les visiteurs pourront visiter notre centre d’interprétation sur l’œuf », ajoute-t-elle.

Au total, la Ferme Macdonald accueille un troupeau de 150 à 160 animaux laitiers de tous les stades, allant des vaches aux veaux, mais aussi 2700 volailles dans son centre avicole.

« Ce qui est intéressant pour les élèves du Collège Macdonald et de l’Université McGill, c’est qu’ils peuvent apprendre directement dans le milieu dans lequel ils étudient et avec les équipements utilisés dans le domaine agricole. Ce sont des chercheurs qui leur enseignent. La ferme est aussi située directement sur le campus, ce qui lui confère une particularité unique au Québec. Je ne vous cacherai pas que les Portes ouvertes sur les fermes du Québec représentent une bonne opportunité pour nous de faire découvrir notre campus, nos activités et d’intéresser les gens à l’agriculture. On veut leur faire voir que cette industrie ne se résume pas seulement à faire le train des vaches, c’est beaucoup plus. Par exemple, ici, on travaille à ce que la ferme capte le carbone », ajoute M. Thériault.

C’est en 1907 que la Ferme Macdonald a ouvert ses portes avec une mission académique. « Les terres ont été cédées par Macdonald qui souhaite que les activités qui s’y tiennent soient de la recherche et des activités liées à l’industrie laitière. Ici, la science appliquée est l’agriculture », précise Mme Pierson.

De son côté, M. Thériault espère que les gens se déplaceront en grand nombre le 13 septembre. « Les portes ouvertes auront lieu beau temps mauvais temps, car la majorité des installations sont en intérieur. Ce sont toujours de belles journées quand on ouvre nos portes. On l’a fait en 2015-2016. C’est toujours plaisant de voir les yeux des enfants briller quand ils voient nos tracteurs. Sérieusement, on espère leur donner le goût aux visiteurs de s’intéresser au domaine agricole qui ouvre plein de possibilités », conclut la paire.