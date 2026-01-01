Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dans la semaine du 30 août

Quatre interruptions planifiées prévues cette semaine dans Vaudreuil-Soulanges

durée 08h00
31 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Des interruptions planifiées par Hydro-Québec affecteront la région de Vaudreuil-Soulanges cette semaine. Plus spécifiquement, celles-ci toucheront les localités des Cèdres, de Saint-Lazare et de Vaudreuil-Dorion. 

Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour l'amélioration et d'entretien du réseau.

Voici les pannes prévues: 

Lundi 31 août: 

- Les Cèdres: de 9 h à 14 h sur la rue Leroux.  Moins de 50 adresses touchées; 

Mardi 1er septembre: 

- Saint-Lazare: de 13 h à 16 h sur la Montée Poirier. Moins de 50 adresses touchées; 

- Vaudreuil-Dorion: de 9 h à midi sur les rues Adèle, Avenue Saint-Charles et Brodeur.  Moins de 50 adresses touchées; 

- Vaudreuil-Dorion: de 9 h à 16 h sur l'Avenue Rodrigue et les rues de l'Église et Tooke.  Moins de 50 adresses touchées; 

Comment se préparer à une panne? 

Avant une panne planifiée, il est recommandé de faire les actions suivantes: 

- Recharger à l’avance les piles de vos appareils électroniques afin de pouvoir les utiliser pour travailler ou vous divertir durant l’interruption de service; 

- Pensez à télécharger des films, de la musique ou des documents de travail ou d’étude avant l’interruption, car vous n’aurez plus de connexion à Internet; 

- Afin de maintenir la température du réfrigérateur ou du congélateur, prévoyez des collations pour lesquelles vous n’aurez pas à ouvrir les portes des électroménagers.

Pendant la panne, voici ce qu'on peut faire: 

- Faites le tour de la maison afin de vérifier les appareils qui étaient en fonction au moment où le service a été interrompu; 

- Mettre immédiatement à l’arrêt tous les appareils électriques à commande manuelle  qui étaient en marche au moment de la panne. Il peut s’agir notamment de la sécheuse, de la laveuse, de la cuisinière, de tout appareil de chauffage portatif, du sèche‑cheveux, du grille‑pain et de la bouilloire.

- Régler au plus bas possible la température de consigne des thermostats. Il faut savoir que l’affichage de certains modèles de thermostats électroniques demeure accessible pendant quelques minutes au début d’une panne.

- Débrancher tous les appareils électroniques tels que les ordinateurs, les téléviseurs et les chargeurs afin de prévenir les risques de dommages liés aux surtensions pouvant survenir lors du rétablissement du service.

- Ne pas débrancher le frigo ni le congélateur et évitez d’en ouvrir les portes. Un congélateur plein gardera la nourriture congelée de 24 à 36 heures si la porte demeure fermée.

- N’utilisez pas l'eau chaude, même si la pression d’eau est maintenue.

- Si le lave-vaiselle était en marche au moment de la panne, ouvrez la porte de l’appareil pour le mettre à l’arrêt.

Après une interruption planifiée ou une panne, il est conseillé de: 

- Remettre graduellement en marche les appareils électriques, y compris ceux qui servent au chauffage (par exemple les plinthes); 

- Attendre que la température et l’humidité soient revenues à la normale avant de remettre en marche les appareils électroniques (téléviseurs, systèmes audio, ordinateurs, micro-ondes, etc.).

- Régler l’heure des minuteries, horloges et thermostats.

- Ne pas marcher dans l’eau pour accéder au tableau de distribution (tableau des disjoncteurs).

- Jeter tous les aliments avariés qui se trouvent dans le frigo et le congélateur.

Toutes les informations sont disponible sur le site d’Hydro-Québec dans la section Info-pannes sous l'onglet Interruptions à venir. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le 13 septembre, découvrez la seule ferme-école de la région

Publié le 29 août 2026

Le 13 septembre, découvrez la seule ferme-école de la région

Le dimanche 13 septembre prochain, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront profiter d’une opportunité unique, soit celle de visiter la Ferme Macdonald, située sur le campus de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Belllevue. Pour comprendre le caractère unique de cette ferme-école, Néomédia s’est tournée vers Janice Pierson, directrice de ...

LIRE LA SUITE
Veille d'orages violents émise par Environnement Canada dans le Suroît

Publié le 27 août 2026

Veille d'orages violents émise par Environnement Canada dans le Suroît

Plus tôt en ce jeudi 27 août, Environnement Canada a émis une veille d'orages violents pour plusieurs secteurs du Québec, dont la région du Suroît. Cet après-midi et ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, indique-t-on.  Les ...

LIRE LA SUITE
Saint-Zotique: oui au développement commercial, mais pas les yeux fermés

Publié le 26 août 2026

Saint-Zotique: oui au développement commercial, mais pas les yeux fermés

Lors de la séance régulière du mardi 26 août, les élus de la Ville de Saint-Zotique devaient se prononcer sur une opportunité qui s’offrait à la localité, soit celle de faire l’acquisition de cinq lots totalisant plus d’un million de pieds carrés situés sur la 69ᵉ Avenue. À majorité, les élus se sont prononcés contre cette proposition. Les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge