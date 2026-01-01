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Pour le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges

Appel aux dons de surplus de récoltes ou de produits

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23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, qui assure le service de popote roulante dans la région, a lancé un appel destiné aux producteurs agricoles plus tôt cette semaine. Via les réseaux sociaux, l'organisme invite les agriculteurs qui ont des surplus de récoltes ou de produits à lui en faire don. 

« Pensez à nous! Vos surplus pourraient contribuer à préparer de délicieux repas pour les personnes qui bénéficient de la Popote roulante de Vaudreuil-Soulanges. Chaque don fait une différence et nous aide à offrir des repas de qualité à notre communauté », indique-t-on dans la publication. 

Pour donner ou pour obtenir plus d'informations, on peut contacter Denis Bélanger, chef de la Popote roulante au 450-265-3548, poste 226 ou par courriel au: cuisine@ccavs.ca. 

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