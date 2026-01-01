Appel aux dons de surplus de récoltes ou de produits

Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, qui assure le service de popote roulante dans la région, a lancé un appel destiné aux producteurs agricoles plus tôt cette semaine. Via les réseaux sociaux, l'organisme invite les agriculteurs qui ont des surplus de récoltes ou de produits à lui en faire don.

« Pensez à nous! Vos surplus pourraient contribuer à préparer de délicieux repas pour les personnes qui bénéficient de la Popote roulante de Vaudreuil-Soulanges. Chaque don fait une différence et nous aide à offrir des repas de qualité à notre communauté », indique-t-on dans la publication.

Pour donner ou pour obtenir plus d'informations, on peut contacter Denis Bélanger, chef de la Popote roulante au 450-265-3548, poste 226 ou par courriel au: cuisine@ccavs.ca.