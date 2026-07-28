Alerte en vigueur dans la région
Veille d'orages violents pour l'après-midi et la soirée du 28 juillet
Selon Environnement et Changement climatique Canada, les conditions sont propices à la formation d'orages violents dans la région de Vaudreuil-Soulanges. La météo prévue pourrait produire des rafales fortes, de la pluie forte et même de la grêle l'après-midi et le soir du mardi 28 juillet.
Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des vents violents et soudains ainsi que de la foudre sur les plans d’eau.
Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et réduire considérablement la visibilité. Il est donc fortement conseillé d'être prudent et vigilant au volant. Pour sa sécurité et celle des autres, il est également encouragé de ne pas s'aventurer sur les routes inondées.
Des dommages aux toits, aux clôtures, aux branches ou aux abris souples sont envisageables. Il est recommandé de rentrer chez soi quand le tonnerre gronde puisque la foudre peut causer des blessures et même mener à la mort. Annuellement au Canada, on compte environ 180 blessures et 2 à 3 décès enregistrés en raison des éclairs.
Continuer à surveiller les alertes et les prévisions émises par Environnement Canada tout au long de la journée pour rester à jour des derniers développements météorologiques.
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