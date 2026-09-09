Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal.

Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association pulmonaire du Québec dans le cadre de la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon, en plus de participer au défi « 100 trousses de dépistage du radon », de la coalition Occupe-toi du radon.

Selon le rapport obtenu par l’organisation, 31 % des 74 habitations ayant réalisé le test de dépistage sur le territoire de Vaudreuil-Dorion ont mesuré un taux de plus de 200 Bq/m3, soit la ligne directrice canadienne.

Au-delà de cette concentration, des travaux d’atténuation du radon s’avèrent nécessaires. Les concentrations pouvant varier entre les maisons d’un même quartier, la seule façon de connaître celle de son domicile est de la mesurer.

Comment mesurer la concentration de radon

Les citoyens de Vaudreuil-Dorion peuvent se procurer un détecteur de radon à l’hôtel de ville au coût de 5 $ seulement. On peut aussi en faire la demande par courriel, en ligne ou par la poste.

Ils devront fournir une preuve de résidence et le formulaire dûment rempli, disponible sur le site Web de la Ville dans la section Environnement / Protection de l’Environnement / Subventions environnementales. Il est conseillé d’effectuer cette mesure en hiver pour une période minimale de trois mois.

Notons que les détecteurs achetés devront être récupérés au pôle municipal le 14 octobre ente 19 h et 20 h ou le 7 novembre entre 10 h et 11 h.

Qu’est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif présent dans le sol qui provient de la dégradation de l’uranium. Ce gaz incolore, inodore et insipide est libéré dans l’air et se mélange aux gaz ambiants. La concentration naturelle est alors trop faible pour représenter un danger potentiel, mais il peut s’infiltrer dans les bâtiments et s’y accumuler. Selon la concentration, il peut en résulter des problématiques de santé.

D’après les estimations de Santé Canada, environ 16 % des décès attribuables au cancer du poumon seraient liés à l’exposition au radon dans les habitations. Il serait d’ailleurs la principale cause de ce type de cancer chez les non-fumeurs.

Pour en savoir plus : takeactiononradon.ca ou poumonquebec.ca