Échantillonnage d'eau gratuits pour les maisons datant de plus de 1970

La Ville de Saint-Zotique avise ses citoyens qu'elle procédera bientôt à des analyses afin de détecter s’il y a des traces de métaux dans l’eau potable de certains domiciles construits avant 1970.

Les propriétaires de maisons construites avant 1970 sont invités à prendre rendez-vous gratuitement pour un échantillonnage de leur eau, afin de déterminer si celle-ci présente des risques dus à des contaminants comme le plomb ou le cuivre.

De plus, cette analyse permettra de vérifier l'efficacité des traitements actuellement en place et d'ajuster l'équilibre chimique de l'eau si nécessaire, garantissant une meilleure qualité de l'eau pour l'ensemble de la communauté.

Les participants ayant déjà bénéficié de l’échantillonnage en 2025 ne sont pas admissibles à une nouvelle analyse cette année. Les intéressés sont vivement encouragés à réserver leur rendez-vous dès maintenant en communiquant avec les services techniques au 450-267-9335 poste 232 ou à infotech@st-zotique.com. La date limite est le 8 octobre prochain.

Cette démarche proactive contribuera à préserver l'environnement et à assurer le bien-être de chacun.