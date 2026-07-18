Nous joindre
Publicité
Environnement

Aux bords de l'eau

Pont de l'île-aux-Tourtes: des arbres plantés par le MTMD

Pont de l'île-aux-Tourtes: des arbres plantés par le MTMD
Photo: Courtoisie page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Les travaux d’étaiement sous l’actuel pont de l’Île-aux-Tourtes ont entraîné l’aménagement de jetées. L’une de ces aires de travail construites au bord de l’eau a nécessité du déboisement sur 262 m2 sur l’île Girwood.

Maintenant que les travaux d’étaiement sont terminés, les équipes du Ministère des transports et de la mobilité durable ont procédé à la revégétalisation du secteur en plantant 49 arbres et 107 plantes herbacées vivaces. 

En prime, 181 arbres ont également été plantés sur un terrain de l’échangeur des Chenaux qui appartient à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ce terrain a été utilisé pour les travaux du pont. En quittant les lieux, le Ministère en a profité, avec l’accord de la Ville, pour remettre en état le terrain et planter de nouveaux arbres.

À tous ceux qui ont le «pouce vert», voici les espèces d’arbres et de plantes herbacées vivaces qui ont été plantées :

- Érable rouge;

- Érable à sucre;

- Amélanchier du Canada;

- Caryer ovale;

- Mélèze laricin;

- Peuplier deltoïde;

- Peuplier faux-tremble;

- Chêne rouge;

- Chêne des Marais;

- Tilleul d’Amérique;

- Physostégie de Virginie;

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Environnement Publié le 9 septembre 2026

Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026

Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec.  Avant ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion
Environnement Publié le 9 septembre 2026

Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal. Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon