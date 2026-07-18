Aux bords de l'eau
Pont de l'île-aux-Tourtes: des arbres plantés par le MTMD
Les travaux d’étaiement sous l’actuel pont de l’Île-aux-Tourtes ont entraîné l’aménagement de jetées. L’une de ces aires de travail construites au bord de l’eau a nécessité du déboisement sur 262 m2 sur l’île Girwood.
Maintenant que les travaux d’étaiement sont terminés, les équipes du Ministère des transports et de la mobilité durable ont procédé à la revégétalisation du secteur en plantant 49 arbres et 107 plantes herbacées vivaces.
En prime, 181 arbres ont également été plantés sur un terrain de l’échangeur des Chenaux qui appartient à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Ce terrain a été utilisé pour les travaux du pont. En quittant les lieux, le Ministère en a profité, avec l’accord de la Ville, pour remettre en état le terrain et planter de nouveaux arbres.
À tous ceux qui ont le «pouce vert», voici les espèces d’arbres et de plantes herbacées vivaces qui ont été plantées :
- Érable rouge;
- Érable à sucre;
- Amélanchier du Canada;
- Caryer ovale;
- Mélèze laricin;
- Peuplier deltoïde;
- Peuplier faux-tremble;
- Chêne rouge;
- Chêne des Marais;
- Tilleul d’Amérique;
- Physostégie de Virginie;
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