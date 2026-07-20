Les possibilités sont nombreuses
En vacances, on profite des plans d'eau de Vaudreuil-Soulanges
Bordée de trois lacs - Saint-Louis, des Deux-Montagnes et Saint-François - la région de Vaudreuil-Soulanges est toute indiquée pour profiter des plans d'eau. Kayak, canoë, planche à pagaie les possibilités sont nombreuses.
Voici quelques suggestions pour profiter des plans d'eau dans Vaudreuil-Soulanges.
- La Plage de Saint-Zotique - Saint-Zotique
Nommée plusieurs fois parmi les plus plages à proximité de Montréal, la réputation de la Plage de Saint-Zotique n'est plus à faire. Plusieurs activités y sont organisées durant la saison et son coût d'entrée est raisonnable.
Pour tous les détails : st-zotique.com/plage
- Quai municipal de la Municipalité des Cèdres
Rendez-vous au quai municipal, au 1161 chemin du Fleuve, Les Cèdres pour louer un kayak ou une planche à pagaie et partez à l'aventure sur le fleuve Saint-Laurent!
Période d'ouverture: 21 juin au 1er septembre 2025. L'horaire varie selon les dates.
- Centre nautique Pincourt - Pincourt
Durant la saison estivale, situé dans la baie Daoust, au parc Bellevue, le Centre nautique Pincourt dispose d'un centre de location d'embarcations non motorisées sur l'eau.
On y retrouve des kayaks, des planches à pagaie, des pédalos ou des canots.
Nouveauté cette année, les résidents de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot peuvent profiter des mêmes avantages que les citoyens de Pincourt. Une preuve de résidence est requise.
Consultez le site internet villepincourt.qc.ca pour connaître les tarifs en vigueur.
- Le Village des écluses - Pointe-des-Cascades
Durant la saison estivale, profitez de la location d'équipements pour faire du kayak ou de la planche à pagaie. Essayez le surf électrique pour les longues promenades tranquilles.
Informations: villagedesecluses.ca
- Plage Le Sablon - Saint-Polycarpe
À Saint-Polycarpe, Le Sablon offre une plage de sable doré et est l’endroit idéal pour passer du temps en famille ou entre amis. Une panoplie d’activités 4 saisons sont disponibles. En été, il peut s’agir d’une joute de volleyball sur la plage ou d’un saut à la corde à Tarzan.Un parcours Wibit et des jeux d'eau font aussi partie des installations du site.
Pour tous les détails : sablon.qc.ca
- Parc de la Maison-Valois - Vaudreuil-Dorion
Du côté de Vaudreuil-Dorion, il est possible de louer des embarcations en se rendant au parc de la Maison-Valois. Canot, kayak, planche à pagaie et pédalo sont mis à la disposition des usagers et les vestes de flottaison sont fournies.
Pour tous les détails : ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Que vous soyez plus du type plage, piscine ou jeux d'eau, l'important dans les prochains jours sera de vous rafraîchir, mais surtout de vous amusez en famille.
- L'Embouchure - Coteau-du-Lac/Les Coteaux
Profitez de l'ambiance festive de cette terrasse riveraine estivale pour aller faire un petit tour sur le Lac Saint-François en kayak ou planche à pagaie!
Période d'ouverture: 26 juin au 24 août 2025, du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h.
- Parc Jack Layton - Hudson
Pagayez sur la rivière des Outaouais du côté de Hudson en louant un kayak ou une planche à pagaie au parc Jack Layton.
Période d'ouverture: Dès le 2 juillet, du mercredi au dimanche. Réservation à l'avance requise.
- Parc du canal de Soulanges (Kayaks et SUP au canal) - Coteau-du-Lac
Pour une promenade plus tranquille, mais toute aussi passionnante, pagayez le long du canal de Soulanges!
Un kiosque situé près de la piste du canal de Soulanges à proximité du 20, rue Principale à Coteau-du-Lac vous permet de louer des embarcations.
Période d'ouverture: de 10 h à 17 h. Réservation en ligne. Paiement par carte de crédit ou argent comptant.
Source: Tourisme Vaudreuil-Soulanges
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