Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Prévention

Comment diminuer les effets de l'herbe à poux?

durée 12h00
28 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Chaqu été, les gens qui souffrent d’allergies vivent des moments désagréables à cette période-ci à cause de l’herbe à poux. La période de floraison de cette plante est entre la mi-juillet et la mi-août.

Quels sont les principaux symptômes? Ils sont surtout ressentis au niveau du nez, et des yeux avec des éternuements répétitifs, de l’écoulement nasal, et congestion et le picotement des yeux et du nez. Dans les cas les plus sévères, des problèmes respiratoires comme l’asthme pourraient s’ajouter chez certains.

Si les symptômes ressentis s’aggravent ou s’ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut s’avérer nécessaire. Il est recommandé d’appeler la ligne Info-Santé au 811 ou consulter un pharmacien d’abord.

Comment diminuer les symptômes?

Le meilleur conseil pour éviter les symptômes désagréables liés à cette allergie est d’entrer le moins souvent possible avec l’allergène. Comment? En arrachant ou en tondant directement l’herbe à poux aux périodes de floraisons.

Les plants arrachés devraient être mis à la poubelle, car les graines peuvent repousser dans le compost.

Le pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres, alors les terrains qui se trouvent autour des habitations sont à privilégier pour en faire le contrôle.

On retrouve l’herbe à poux aussi à d’autres endroits, comme le long de l’accotement des routes asphaltées et sur les portions de terrains qui longent les rues et les trottoirs.

Voici d’autres précautions à prendre : 

Éviter de fréquenter les lieux infestés par l’herbe à poux;

Éviter de tondre soi-même la pelouse;

Éviter les activités extérieures, surtout entre 7 h et 13 h, par temps chaud, sec et venteux (après la pluie, les grains de pollen se sont déposés au sol, ce qui réduit les réactions allergiques);

Laisser, si possible, les fenêtres fermées pour empêcher le pollen d’entrer dans la maison et utiliser, si possible, un système de climatisation ou de filtration d’air; 

Éviter le contact avec d’autres irritants tels que la fumée de cigarette qui peuvent amplifier les symptômes d’allergies;

Éviter de faire sécher ses vêtements à l’extérieur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Veille d'orages violents pour l'après-midi et la soirée du 28 juillet

Publié hier à 14h00

Veille d'orages violents pour l'après-midi et la soirée du 28 juillet

Selon Environnement et Changement climatique Canada, les conditions sont propices à la formation d'orages violents dans la région de Vaudreuil-Soulanges. La météo prévue pourrait produire des rafales fortes, de la pluie forte et même de la grêle l'après-midi et le soir du mardi 28 juillet. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses ...

LIRE LA SUITE
Les mégots jetés au sol causent 80 % des feux de végétation par année

Publié le 27 juillet 2026

Les mégots jetés au sol causent 80 % des feux de végétation par année

Les mégots de cigarette et la végétation font rarement bon ménage, surtout lors de temps sec. La Ville de Saint-Lazare rappelle que chaque année au Québec, les articles de fumeur jetés au sol causent en moyenne 80 feux de végétation. Par temps chaud et sec, un mégot qui atterrit dans les broussailles peut facilement allumer un incendie. Avec un ...

LIRE LA SUITE
Une deuxième édition de Culture botanique à la Jardinerie Chez Ben

Publié le 24 juillet 2026

Une deuxième édition de Culture botanique à la Jardinerie Chez Ben

La Fondation Hormisdas Pilon a récemment lancé les inscriptions pour la deuxième édition de Culture botanique, une journée consacrée aux rencontres entre l’art et la nature. L'événement se tiendra le samedi 8 août 2026 à la Jardinerie Chez Ben, à Les Cèdres. Gratuit et ouvert à tous, l'événement propose une journée de création artistique en ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge