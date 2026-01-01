Comment diminuer les effets de l'herbe à poux?

Chaqu été, les gens qui souffrent d’allergies vivent des moments désagréables à cette période-ci à cause de l’herbe à poux. La période de floraison de cette plante est entre la mi-juillet et la mi-août.

Quels sont les principaux symptômes? Ils sont surtout ressentis au niveau du nez, et des yeux avec des éternuements répétitifs, de l’écoulement nasal, et congestion et le picotement des yeux et du nez. Dans les cas les plus sévères, des problèmes respiratoires comme l’asthme pourraient s’ajouter chez certains.

Si les symptômes ressentis s’aggravent ou s’ils nuisent énormément aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut s’avérer nécessaire. Il est recommandé d’appeler la ligne Info-Santé au 811 ou consulter un pharmacien d’abord.

Comment diminuer les symptômes?

Le meilleur conseil pour éviter les symptômes désagréables liés à cette allergie est d’entrer le moins souvent possible avec l’allergène. Comment? En arrachant ou en tondant directement l’herbe à poux aux périodes de floraisons.

Les plants arrachés devraient être mis à la poubelle, car les graines peuvent repousser dans le compost.

Le pollen ne voyage pas au-delà de 800 mètres, alors les terrains qui se trouvent autour des habitations sont à privilégier pour en faire le contrôle.

On retrouve l’herbe à poux aussi à d’autres endroits, comme le long de l’accotement des routes asphaltées et sur les portions de terrains qui longent les rues et les trottoirs.

Voici d’autres précautions à prendre :

Éviter de fréquenter les lieux infestés par l’herbe à poux;

Éviter de tondre soi-même la pelouse;

Éviter les activités extérieures, surtout entre 7 h et 13 h, par temps chaud, sec et venteux (après la pluie, les grains de pollen se sont déposés au sol, ce qui réduit les réactions allergiques);

Laisser, si possible, les fenêtres fermées pour empêcher le pollen d’entrer dans la maison et utiliser, si possible, un système de climatisation ou de filtration d’air;

Éviter le contact avec d’autres irritants tels que la fumée de cigarette qui peuvent amplifier les symptômes d’allergies;

Éviter de faire sécher ses vêtements à l’extérieur.