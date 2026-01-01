Les mégots jetés au sol causent 80 % des feux de végétation par année

Les mégots de cigarette et la végétation font rarement bon ménage, surtout lors de temps sec. La Ville de Saint-Lazare rappelle que chaque année au Québec, les articles de fumeur jetés au sol causent en moyenne 80 feux de végétation.

Par temps chaud et sec, un mégot qui atterrit dans les broussailles peut facilement allumer un incendie. Avec un peu de vent, toutes les conditions sont alors réunies pour embraser la forêt. Pour réduire les risques, la SOPFEU recommande aux fumeurs qui travaillent en forêt ou qui s’y rendent pour des activités récréatives d’adopter les comportements suivants :

- Ne jetez pas vos mégots de cigarette par la fenêtre d’un véhicule, les herbes sèches pourraient vite s’enflammer;

- Ne jetez pas vos mégots par terre, les engrais, les copeaux de bois, la mousse de tourbe, la vermiculite, la terre noire (sol minéral), le paillis, les terreaux commerciaux sont des substances organiques inflammables qui agissent comme des matières carburantes;

- N’éteignez jamais un mégot dans un aménagement paysager;

- Éteignez vos mégots en les mouillant ou en les écrasant sur une roche;

- Disposez de vos mégots dans un contenant prévu à cet effet.

En vertu de l’article 6 du Règlement sur la protection des forêts, du 1er avril au 15 novembre, nul ne peut fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l’exécution d’un travail ou au cours d’un déplacement, à moins que ce ne soit dans un bâtiment ou un véhicule fermé. Des amendes de 1 000$ à 5 000$ sont prévues en cas d’infraction.