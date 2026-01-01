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Fondation Hormisdas Pilon

Une deuxième édition de Culture botanique à la Jardinerie Chez Ben

durée 18h00
24 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La Fondation Hormisdas Pilon a récemment lancé les inscriptions pour la deuxième édition de Culture botanique, une journée consacrée aux rencontres entre l’art et la nature. L'événement se tiendra le samedi 8 août 2026 à la Jardinerie Chez Ben, à Les Cèdres.

Gratuit et ouvert à tous, l'événement propose une journée de création artistique en plein air. Les places étant limitées, les inscriptions sont acceptées jusqu'au 1er août selon la formule premier arrivé, premier servis. Il est possible de participer à plusieurs ateliers la même journée. Celle-ci s'articule autour de cinq activités différentes.

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire en suivant ce lien.

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De 10 h à 11 h 15, Tricot Pirate animera un atelier de création de champignons en feutrine, ouvert aux personnes de 10 ans et plus, pour un maximum de 20 participants. Tout le matériel sera fourni sur place.

De 10 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 14 h, l'artiste, photographe et anthropologue Michel Poulin, doctorant en études et pratiques des arts à l'UQAM, proposera une expérience participative de photographie en petit groupe de 6 à 8 personnes. Les participants, munis de leur téléphone, tablette ou appareil photo, partiront en parcours d'exploration pour recueillir des images et des observations sur leur environnement, avant de composer ensemble une œuvre narrative collective présentée en projection vidéo. Le projet est intitulé ECO.

De 10 h à 16 h, il sera possible de faire des petite sculpture avec Isabelle Parsons. Présente tout au long de la journée, l'artiste invite les visiteurs à fabriquer de brèves sculptures vivantes et éphémères à partir des objets et des éléments du lieu. Il s'agit de la seul activité qui ne nécessite pas d'inscriptions puisqu'ici, les gens sont encourgagés a créer de manière spontannée.

De 12 h 45 à 14 h 15, l'artiste Kassandra Reynolds offrira un atelier intergénérationnel de photographie alternative inspiré des formes et textures du monde végétal, permettant aux participants d'expérimenter un procédé de création photographique accessible à tous.

Enfin, de 14 h 15 à 15 h 30, Paula Mercado guidera les participants dans la réalisation d'un tableau végétal de 8 sur 8 pouces à partir de mousse préservée, de liège et d'éléments naturels. Ouvert aux familles, adolescents et adultes, cet atelier accueille un maximum de 20 personnes, chacune repartant avec sa propre création.

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