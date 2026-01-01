Où pêchez dans la région ?

Si hameçonner une prise record sans trop s’éloigner de chez soi est un rêve pour vous, il pourrait bien se concrétiser. Sans plus tarder, voici 5 des meilleurs endroits où pêcher dans la région de Vaudreuil-Soulanges cet été.

1. Sous le pont Taschereau, au parc Sabourin

Ce parc offre de la place de stationnement et plusieurs emplacement d'où pêcher plus différents les uns que les autres: sous le pont, près de la petite île ou directement vers le lac. Spacieux, il peut facilement accueillir une dizaine de pêcheurs qui désirent lancer leur ligne à l’eau sans avoir à être sur l’eau.

2. Parc de l’île Brai

Un favori des pêcheurs de Dorion, cette petite île offre d'excellents points de jet. Que ce soit de la berge près du stationnement, du petit pont ou directement de l’île elle-même, il s’agit d’un petit paradis pour plusieurs pêcheurs, qu'ils soient experts ou débutants.

3. Pont du chemin de l’île

Magnifique endroit où ferrer un premier poisson cet été, ce petit coin de pêche est idéal lorsqu’il n’est pas trop occupé. Pour y parvenir, il suffit de suivre la rue des Rigolets à Vaudreuil-sur-le-Lac jusqu’à ce que celui-ci arrive à un petit pont qui permet de se rendre à la petite municipalité de L'Île-Cadieux.

4. Parc nature de l’Île-aux-Tourtes

Ce n’est pas tout le monde qui connaît cet énorme parc situé tout près de l’autoroute sur la rue de Breslay à Vaudreuil, mais dans les belles soirées, il n’est pas rare d’y croiser plusieurs pêcheurs. Il y a au moins deux endroits d’où vous pourrez assurément essayer vos nouveaux hameçons : sous le pont de l’autoroute et de la berge au bout du parc. Vous verrez de beaux couchers de soleil et peut-être même le castor qui nage autour du parc.

5. En canot ou en kayak à partir du parc Valois

Certains pêcheurs préfèrent se trouver au milieu du lac, là où l’eau est profonde et où leurs lures sont plus efficaces. Au parc Valois, à Vaudreuil-Dorion, il est possible de louer une embarcation et de se diriger sur le lac des Deux-Montagnes pour tenter sa chance.

Les locations sont moins coûteuses pour les résidents. Les tarifs sont disponibles sur le site de la Ville.

Les poissons à attraper

Parmi les espèces les plus répandues dans le lac des Deux-Montagnes, on retrouve les petits crapets-soleil et les délicieuses perchaudes, mais les plus chanceux et les plus habiles seront en mesure d’attraper du doré jaune.

À la recherche d’un combat un peu plus corsé ? Il y aurait aussi du Maskinongé dans cette eau ! Poisson plutôt rare et prisé de certains pêcheurs, le lépisosté osseux sillonnerait les profondeurs du lac et des points d’eau environnants. Cet énigmatique prédateur peut même respirer l’air à la surface !

Mentions honorables ailleurs dans le Suroît :

Parc boursier de Melocheville, tout près de la marina et de la descente de bateau. L’eau y est parfois peu profonde.

Le parc Yvon-Geoffrion à Coteaux-du-Lac offre de beaux grands espaces et de petits quais d’où il est possible de pêcher. Comparativement à d'autres mentions sur cette liste, il y a beaucoup de places de stationnement.

Près du pont Saint-Louis-de-Gonzague, il y a un endroit appelé la halte des pêcheurs qui porte très bien son nom. De la berge, il est facile de mettre sa ligne à l’eau dans le canal de Beauharnois. Pour s’y rendre, il suffit de suivre le boulevard Pie XII jusqu’au pont. L’emplacement prisé se trouve à gauche.

Au parc des Bâtisseurs à Salaberry-de-Valleyfield, il est possible de faire toute sorte d'activités, dont la pêche sportive. Le parc propose plusieurs endroits où attraper du poisson. Il est aussi possible d’y mettre une embarcation à l’eau.

Les parcs Les Coteaux sont parfois petits, mais permettent de passer du bon temps en famille. Quand il n’y a pas trop de baigneurs, les pêcheurs ont le potentiel de ramener de grosses prises. Attention aux algues dans certains cas.