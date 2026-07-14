Pour le mardi 14 juillet
Veille d'orages violents émise par Environnement Canada dans le Suroît
La journée du mardi 14 juillet pourrait apporter son lot d'orages violents sur la région du Suroît, du moins selon un bulletin météo émis par Environnement Canada. Un risque de tornade est aussi possible, prévient l'instance spécialisée en prévisions météorologiques.
Cet après-midi et ce soir, les conditions sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, indique-t-on dans l'alerte météo qui devrait débuter à midi.
Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines sur les plans d’eau. Quand le tonnerre gronde, Environnement Canada recommande de rentrer vite pour se mettre à l'abri. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année. Les veilles d'orages violents sont émises lorsque les conditions sont propices à la formation d'orages pouvant produire de la grêle, de la pluie ou des vents destructeurs.
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