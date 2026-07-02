Pour les propriétaires de résidences construites avant les années 1970
Échantillonnage gratuit d'eau à Saint-Zotique
La Ville de Saint-Zotique invite les propriétaires de résidences construites avant 1970 à participer gratuitement à un programme d’échantillonnage de l’eau potable.
Cette analyse permet de vérifier la présence éventuelle de métaux tels que le plomb ou le cuivre dans l’eau de votre domicile. Les résultats contribueront également à évaluer l’efficacité des traitements actuellement en place et à maintenir une excellente qualité de l’eau pour l’ensemble de la communauté.
Les citoyens intéressés pourront bénéficier d'une analyse gratuite. Les participants ayant bénéficié de l’échantillonnage en 2025 ne sont pas admissibles cette année. La date limite pour s’inscrire est le 8 juillet 2026. Pour prendre rendez-vous : 450 267-9335, poste 232 ou infotech@st-zotique.com
La participation citoyenne est précieuse et contribue à assurer une eau potable de qualité pour tous les citoyens de Saint-Zotique.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Ce que les Vaudreuil-Soulangeois électrifient vraiment en 2026
Du 11 mars au 19 août 2026, en Montérégie, 204 demandes ont été enregistrées chez Branché QC pour électrifier des bornes de recharge, des panneaux solaires, des thermopompes et plus. De ce nombre, 17 provenaient de la région de Vaudreuil-Soulanges. Coup d’œil sur le baromètre de l’électrification résidentielle au Québec. Avant ...LIRE LA SUITE
Des détecteurs de radon à 5 $ pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion met à la disposition des citoyens, depuis le 5 septembre, des détecteurs de radon au coût de 5 $. L'objectif? Inciter sa population à mesurer la concentration de ce gaz dans son domicile. Cette somme inclut l'analyse et l'envoi postal. Dans le passé, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’associait à l’Association ...LIRE LA SUITE
Échantillonnage d'eau gratuits pour les maisons datant de plus de 1970
La Ville de Saint-Zotique avise ses citoyens qu'elle procédera bientôt à des analyses afin de détecter s’il y a des traces de métaux dans l’eau potable de certains domiciles construits avant 1970. Les propriétaires de maisons construites avant 1970 sont invités à prendre rendez-vous gratuitement pour un échantillonnage de leur eau, ...LIRE LA SUITE