Échantillonnage gratuit d'eau à Saint-Zotique

La Ville de Saint-Zotique invite les propriétaires de résidences construites avant 1970 à participer gratuitement à un programme d’échantillonnage de l’eau potable.

Cette analyse permet de vérifier la présence éventuelle de métaux tels que le plomb ou le cuivre dans l’eau de votre domicile. Les résultats contribueront également à évaluer l’efficacité des traitements actuellement en place et à maintenir une excellente qualité de l’eau pour l’ensemble de la communauté.

Les citoyens intéressés pourront bénéficier d'une analyse gratuite. Les participants ayant bénéficié de l’échantillonnage en 2025 ne sont pas admissibles cette année. La date limite pour s’inscrire est le 8 juillet 2026. Pour prendre rendez-vous : 450 267-9335, poste 232 ou infotech@st-zotique.com

La participation citoyenne est précieuse et contribue à assurer une eau potable de qualité pour tous les citoyens de Saint-Zotique.