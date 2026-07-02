Un bioblitz pour découvrir la biodiversité au parc-nature Harwood

La Ville de Vaudreuil-Dorion invite les citoyens à participer à un bioblitz au parc-nature Harwood le samedi 11 juillet prochain. Lors de cette activité, ils contribueront à établir le profil de la biodiversité à Vaudreuil-Dorion, tout en faisant progresser la conservation en milieu urbain.

Un bioblitz est une activité de science citoyenne visant à recenser le plus grand nombre d’espèces possible dans un lieu donné et sur une période déterminée. Il constitue une excellente occasion pour le public de se reconnecter à son environnement tout en contribuant à la collecte de données précieuses pour la recherche scientifique et la conservation des milieux naturels.

L'activité gratuite se tiendra en deux blocs, soit pour le premier de 14 h à 17 h et pour le second de 20 h à 23 h.En cas de pluie, l’activité sera maintenue, mais les ateliers seront adaptés en conséquence. Le parc-nature Harwood est situé au 3900, route Harwood.

Dans le premier bloc, les participants feront l'observation des papillons, des chenilles et des insectes pollinisateurs sur fleurs avec Jean-François Dubuc et la découverte des oiseaux de proie et l'observation de la faune aviaire avec Pierre Molina.

En soirée, ils en apprendront davantage sur la manière d'observer les insectes nocturnes avant de mettre en application les notions apprises en deuxième portion de soirée.

Les intéressés par cette activité doivent apporter avec eux des souliers fermés, bottes ou chaussures de marche, un pantalon long, des vêtements adaptés aux conditions météorologiques (ex. : imperméable en cas de pluie), des jumelles et une bouteille d’eau ou tasse réutilisable.

Il est aussi recommandé de télécharger l'application iNaturalist (disponible pour Android et iPhone) avant l'activité. Une fois fait, les participants pourront photographier les espèces qu'ils trouvent et téléverser les photos sur l'application et ajouter les détails pour l'identification des espèces.