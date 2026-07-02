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Environnement

Pour l'été

Début du mandat de la patrouille municipale aux Cèdres

Début du mandat de la patrouille municipale aux Cèdres
Photo: Archives Néomédia

C'est le jeudi 2 juillet que la patrouille municipale des Cèdres entre en fonction pour la période estivale. Tout au long de l'été, les patrouilleurs veilleront au respect de certains règlements municipaux afin de contribuer à un milieu de vie agréable et sécuritaire pour tous.

Leurs interventions incluent notamment la surveillance de l'utilisation de l'eau potable (arrosage), les patrouilles préventives dans les parcs et les quartiers ainsi que les interventions liées aux nuisances et au vandalisme.

Jusqu'au 1er octobre 2026, l'arrosage mécanique ou automatique est permis :

- de 20 h à 22 h;

- les jours pairs pour les adresses paires;

- les jours impairs pour les adresses impaires.

L'arrosage à l'aide d'une lance ou d'un pistolet à fermeture automatique, tenu manuellement, demeure permis en tout temps pour les fleurs, les potagers et les arbustes.

Besoin d'assistance? 

• Urgence municipale : 3-1-1

• Sûreté du Québec (poste desservant Les Cèdres) : 450 456-3883

• Urgence immédiate : 9-1-1

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