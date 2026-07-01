Chaleur intense: des options fraîcheur offertes dans la région

Les prochains jours s'annoncent excessivement chaud et voici quelques lieux tout désigné où se rafraîchir le mercredi 1er juillet.

Selon les prévisions, le mercure devrait frôler la barre des 40 degrés Celsius avec l'humidex au cours des prochains jours. La prudence sera donc de mise pour éviter les coups de chaleur et autres inconvénients.

Voici quelques endroits où fuir la chaleur dans Vaudreuil-Soulanges.

Vaudreuil-Dorion

- La bibliothèque municipale;

- La piscine extérieure St-Jean-Baptiste;

- La piscine extérieure Sainte-Madeleine;

- Les 11 jeux d'eau situés sur le territoire;

Pincourt

- La piscine du Parc Olympique;

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

- La bibliothèque Marie-Uguay, selon les heures d'ouverture;

- Les jeux d'eau au parc des Éperviers et au parc des Mésanges;

L'Île-Perrot

- Complexe aquatique;

- Les jeux d'eau du territoire;

- La bibliothèque Guy-Godin selon les heures d'ouverture;

Saint-Zotique

- Jeux d'eau du parc Desjardins-du-Millénaire;

- Jeux d'eau du parc Rollin;

- Plage de Saint-Zotique;

- Bibliothèque de Saint-Zotique selon les heures d'ouverture.

Les Coteaux

- Jeux d'eau du parc Audrey de 8h à 21h30;

- La piscine intermunicipale;

- Bibliothèque Lucile-C.-Sauvé selon les heures d'ouverture

Coteau-du-Lac

- Jeux d'eau du parc Henri-Paul-Desforges;

- Jeux d'eau du parc Paul-Stevens;

- La bibliothèque municipale selon les heures d'ouverture.

Saint-Polycarpe

- Plage le Sablon;

Terrasse-Vaudreuil

- La piscine municipale;

Les citoyens sont invités à s’hydrater régulièrement, à éviter les efforts physiques intenses aux heures les plus chaudes et à prendre des nouvelles de leurs proches, en particulier les aînés, les jeunes enfants et les personnes vulnérables.